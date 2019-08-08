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    У світі

    Жертвами тайфуну «Віфа» у В'єтнамі стали 12 людей

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    Наслідки негоди у&nbsp;В'єтнамі - Жертвами тайфуну «Віфа» у В'єтнамі стали 12 людей
    Наслідки негоди у В'єтнамі

    Тайфун «Віфа» обвалився на північну в'єтнамську провінцію Куангнинь 2 серпня, викликавши повені і обвали в деяких регіонах країни

    В результаті тайфуну «Віфа» у В'єтнамі загинуло щонайменше 12 осіб. Про це повідомив у середу Центральний керівний комітет по боротьбі зі стихійними лихами країни, пише Xinhua.

    «Найбільш складна ситуація спостерігається в провінції Тханьхоа, де загинуло семеро осіб. А в п'яти північних провінціях, включаючи Шонлу і Футхо, загинуло по одній людині», - йдеться у повідомленні.

    Ще дев'ять громадян вважаються зниклими безвісти.

    Тайфун «Віфа» обвалився на північну в'єтнамську провінцію Куангнинь 2 серпня, викликавши повені і обвали в деяких регіонах країни.

    За даними Головного статистичного управління країни, в січні-липні нинішнього року в результаті стихійного лиха загинули або пропали безвісти 34 в'єтнамці.

    До слова, вчора в Італії довелося евакуювати 200 чоловік через зсув, який стався в гірському містечку після тривалої зливи.

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