Жертвами тайфуну «Віфа» у В'єтнамі стали 12 людей
Тайфун «Віфа» обвалився на північну в'єтнамську провінцію Куангнинь 2 серпня, викликавши повені і обвали в деяких регіонах країни
В результаті тайфуну «Віфа» у В'єтнамі загинуло щонайменше 12 осіб. Про це повідомив у середу Центральний керівний комітет по боротьбі зі стихійними лихами країни, пише Xinhua.
«Найбільш складна ситуація спостерігається в провінції Тханьхоа, де загинуло семеро осіб. А в п'яти північних провінціях, включаючи Шонлу і Футхо, загинуло по одній людині», - йдеться у повідомленні.
Ще дев'ять громадян вважаються зниклими безвісти.
Тайфун «Віфа» обвалився на північну в'єтнамську провінцію Куангнинь 2 серпня, викликавши повені і обвали в деяких регіонах країни.
За даними Головного статистичного управління країни, в січні-липні нинішнього року в результаті стихійного лиха загинули або пропали безвісти 34 в'єтнамці.
До слова, вчора в Італії довелося евакуювати 200 чоловік через зсув, який стався в гірському містечку після тривалої зливи.