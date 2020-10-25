Жінка поскаржилася на симптоми коронавірусу через 10 місяців після зараження



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Жінка поскаржилася на симптоми коронавірусу через 10 місяців після зараження

Всі ці 10 місяців британку мучив біль в грудях, раптові втрати зору, утруднене дихання і біль в суглобах

Британка поскаржилася на те, що її протягом 10 місяців не залишають симптоми коронавірусу. Захворіла вона ще на Різдво, в поїздці на Карибське море, пише The Sun.

За словами 53–річної жінки, в аеропорту вона поспілкувалася з китайцями, які прилетіли з Вухані, і весь тиждень відпустки пролежала в ліжку з високою температурою, кашлем і втратою нюху.

Коли вона повернулася додому, ніхто з місцевих лікарів не зміг поставити їй діагноз. Виявилося також, що її залози і внутрішні органи довгий час не працювали належним чином.

Про позитивний результат тесту на Covid–19 вона дізналася тільки в червні, коли здала для дослідження плазму крові. Весь цей час її мучив біль в грудях, раптові втрати зору, утруднене дихання і біль в суглобах.

«Це найжахливіша хвороба, вона забирає у вас все, що у вас є», – сказала британка.

Крім того, за її словами, раніше була красномовною і працювала журналісткою на радіо Бі–бі–сі. Однак через затяжну хворобу її короткочасна пам'ять ослабла.

В даний час в Британії зафіксовано 857 041 випадків зараження коронавірусом. При цьому 44 835 закінчилися летальним результатом.