Жінки в Саудівській Аравії прийшли на футбол вперше без чоловіків

Жінки зможуть подивитися три футбольні матчі в спеціально відведених секторах стадіонів

Жінки в Саудівській Аравії вперше змогли самостійно відвідати футбольний матч. Як повідомило агентство AFP в п'ятницю, 12 січня, вболівальниці були допущені на матч за участю професійних команд «Аль-Ахлі» і «Аль-Батен» в Джидді. На минулому тижні уряд королівства оголосив, що жінки зможуть подивитися три футбольні матчі в



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Жінки зможуть подивитися три футбольні матчі в спеціально відведених секторах стадіонів

Жінки в Саудівській Аравії вперше змогли самостійно відвідати футбольний матч. Як повідомило агентство AFP в п'ятницю, 12 січня, вболівальниці були допущені на матч за участю професійних команд «Аль-Ахлі» і «Аль-Батен» в Джидді.

На минулому тижні уряд королівства оголосив, що жінки зможуть подивитися три футбольні матчі в спеціально відведених секторах стадіонів. Причому їм дозволяється прийти на футбольну арену як в супроводі сім'ї, так і поодинці. Футбольні команди вже пропонують вболівальницям купувати головні хустки в клубному забарвленні.

В ультраконсервативні королівстві, збірна якого в п'ятий раз у своїй історії кваліфікувалася для участі в чемпіонаті світу з футболу 2018 року, де вона зіграє в матчі відкриття проти Росії, жінкам було заборонено відвідувати стадіони. Перший виняток було зроблено у вересні 2017 року, коли в день національного свята жінкам дозволили прийти на стадіон в супроводі членів їх сімей. Дозвіл на відвідування спортивних об'єктів став ще одним кроком у програмі модернізації саудітського суспільства, яку проводить наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В рамках цієї ж програми, починаючи з березня, жінки зможуть також відвідувати кінотеатри.

В той же день в Джидді відкрив свої двері перший автосалон для жінок. За п'ять місяців до вступу в силу офіційного дозволу жінкам самостійно керувати автомобілем, мотоциклом і навіть вантажівкою вони самі можуть вибрати собі відповідну машину для цього історичного моменту. Складена повністю з жінок команда менеджерів салону допоможе покупцям не тільки в технічних питаннях, а й дасть поради щодо кредитування покупки.

Джерело: Deutsche Welle