Жорстоке вбивство у Штутгарті: вбивця з мечем кричав жертві «Навіщо ти це зробив?»



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Поранений намагався врятуватися в машині, яка зупинилася поруч

Вбивця, Ісса Мохаммед (28 років), чекав жертву перед дверима його будинку

Вбивство, яке сколихнуло німецький Штутгарт, сталося на очах 11-річної доньки постраждалого чоловіка.

Про це пише germania.one.

Зловмисник з мечем в руках холоднокровно продовжував наносити вже нерухомій жертві удари. Останнім ударом він відрубав жертві ліву руку і втік.

Зазначається, що вбивця, Ісса Мохаммед (28 років), чекав жертву перед дверима його будинку. Він добре знав про його звички, оскільки кілька тижнів тому вони жили в одній квартирі.

«О 18:15 німець казахського походження Вільгельм Л. (36 років) повертався додому з 11-річною дочкою. Ісса Мохаммед почав кричати на Вільгельма. Конфлікт незабаром загострився, Ісса Мухаммед дістав меч і почав наносити ним удари чоловіку. Шокована дівчинка втекла з місця події», - пише видання.

Поранений намагався врятуватися в машині, яка зупинилася поруч. Але вбивця витягнув жертву з салону автомобіля і вдарив мечем в живіт.

За словами свідків, вбивця безперервно кричав жертві «Навіщо ти це зробив?».

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

На пошуки злочинця було кинуто великий контингент поліції, включаючи вертоліт. Приблизно через три години поліцейські заарештували вбивцю.

За даними ЗМІ, вбивця жив в Німеччині під фальшивим іменем. Є підозра, що насправді він не 28-річний сирієць, а 30-річний палестинець, котрий використовував чужі документи.

Повідомляється, що коли Ісса Мухаммед і Вільгельм Л. жили разом, між ними часто виникали сварки. На цій підставі в поліції вважають, що мотивом злочину стала особиста неприязнь.

Раніше повідомлялося, що у німецькому місті Штутгарт чоловік посеред вулиці зарубав громадянина Німеччини мечем.