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    Сирієць у Німеччині мечем зарубав на вулиці чоловіка

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    <div class="post-item__photo-author">Свідки зняли момент вбивства</div> - Сирієць у Німеччині мечем зарубав на вулиці чоловіка
    Свідки зняли момент вбивства
    Фото: bild.de

    Вбивство сталося вдень на очах у перехожих

    У німецькому місті Штутгарт чоловік посеред вулиці зарубав громадянина Німеччини мечем. Потерпілий загинув внаслідок численних травм. Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомляє Bild

    За словами свідків, двоє чоловіків сперечалися на вулиці, після чого один з них дістав меч і завдав кілька ударів. Жертва померла від отриманих травм. 

    Свідки викликали поліцію після нападу і зуміли зняти на відео сам момент злочину. 

    За даними видання, нападником виявився 28-річний Ісса Мохаммед. Він прибув до Німеччини з Сирії в 2015 році. Загиблому було 36 років, він німецький громадянин казахського походження. 

    Зловмисник втік з місця події на велосипеді, але пізніше був заарештований після декількох годин розшуку. 

    Влада не змогла підтвердити деталі щодо особи підозрюваного, але сказано, що йому було 28 років і він був знайомий із загиблим. 

    Штутгарт вважається одним з найбезпечніших міст Німеччини. Тут розташовані кілька великих німецьких компаній, в тому числі, великі автовиробники.

     

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