Сирієць у Німеччині мечем зарубав на вулиці чоловіка



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Свідки зняли момент вбивства Фото: bild.de

Вбивство сталося вдень на очах у перехожих

У німецькому місті Штутгарт чоловік посеред вулиці зарубав громадянина Німеччини мечем. Потерпілий загинув внаслідок численних травм. Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомляє Bild.

За словами свідків, двоє чоловіків сперечалися на вулиці, після чого один з них дістав меч і завдав кілька ударів. Жертва померла від отриманих травм.

Свідки викликали поліцію після нападу і зуміли зняти на відео сам момент злочину.

За даними видання, нападником виявився 28-річний Ісса Мохаммед. Він прибув до Німеччини з Сирії в 2015 році. Загиблому було 36 років, він німецький громадянин казахського походження.

Зловмисник втік з місця події на велосипеді, але пізніше був заарештований після декількох годин розшуку.

Влада не змогла підтвердити деталі щодо особи підозрюваного, але сказано, що йому було 28 років і він був знайомий із загиблим.

Штутгарт вважається одним з найбезпечніших міст Німеччини. Тут розташовані кілька великих німецьких компаній, в тому числі, великі автовиробники.