Сирієць у Німеччині мечем зарубав на вулиці чоловіка
Вбивство сталося вдень на очах у перехожих
У німецькому місті Штутгарт чоловік посеред вулиці зарубав громадянина Німеччини мечем. Потерпілий загинув внаслідок численних травм. Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомляє Bild.
За словами свідків, двоє чоловіків сперечалися на вулиці, після чого один з них дістав меч і завдав кілька ударів. Жертва померла від отриманих травм.
Свідки викликали поліцію після нападу і зуміли зняти на відео сам момент злочину.
За даними видання, нападником виявився 28-річний Ісса Мохаммед. Він прибув до Німеччини з Сирії в 2015 році. Загиблому було 36 років, він німецький громадянин казахського походження.
Зловмисник втік з місця події на велосипеді, але пізніше був заарештований після декількох годин розшуку.
Влада не змогла підтвердити деталі щодо особи підозрюваного, але сказано, що йому було 28 років і він був знайомий із загиблим.
Штутгарт вважається одним з найбезпечніших міст Німеччини. Тут розташовані кілька великих німецьких компаній, в тому числі, великі автовиробники.