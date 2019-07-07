ЗМІ: Путін і Лукашенко готуються до таємної зустрічі на острові Валаам



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Лукашенко і Путін готуються до таємної зустрічі Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лідери Росії і Білорусі мають зустрітися для обговорення створення єдиної держави

Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко готуються провести закриті переговори на тему створення єдиної держави. Зустріч має відбутися на острові Валаам, що на Ладозькому озері, повідомляє видання Znak.com з посиланням на власні джерела. На острові знаходиться Валаамський ставропігійний чоловічий монастир.

За інформацією видання, зустріч має відбутися 11 липня. «До цієї дати ченців попросили підготуватися до візиту перших осіб», сказав один зі співрозмовників видання. Він додав, що, ймовірно, мова піде про розвиток союзної держави.



Перед відвідуванням острова Володимир Путін може заїхати в монастир на острові Коневець, який сьогодні після реставрації освятив патріарх Кирило. Роботи фінансувала компанія «Роснефть», йдеться в повідомленні джерел.