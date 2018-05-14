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    ЗМІ: у Санкт-Петербурзі жорстоко вбили українця

    • Сьогодні, 19:42
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    За інформацією ЗМІ, між хлопцем і компанією з шести чоловіків спалахнула сварка, яка переросла в бійку

    У Санкт-Петербурзі група невідомих до смерті забила громадянина України. Закривавлений труп 32-річного українця був знайдений 13 травня о 17:20 біля паркану біля ТРК «Румба» на вулиці Васі Алексєєва. Про це повідомляє АН «Оперативне прикриття».

    Подруга вбитого, 53-річна співробітниця одного з банків розповіла, що між хлопцем і компанією з шести чоловіків спалахнула сварка, яка переросла в бійку. Чоловіки били українця руками і ногами. Він помер від численних травм.

    Через годину після виявлення трупа поліція на тій же вулиці затримала одного з підозрюваних, 39-річного громадянина Білорусі. Він є уродженцем України і проживав в Невському районі Санкт-Петербурга. Слідчий комітет РФ перевіряє обставини вбивства. Коментаря української сторони щодо інциденту поки  немає.

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