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    У світі

    «Золотого ведмедя» на Берлінале отримав фільм «Синоніми»

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    <p>Головну роль в фільм зіграв дебютант Том Мерсьє</p> <div></div> - «Золотого ведмедя» на Берлінале отримав фільм «Синоніми»

    Головну роль в фільм зіграв дебютант Том Мерсьє

    Фільм Надава Лапіда розповідає історію ізраїльтянина, який переїхав до Парижа з надією стати справжнім французом

    Головний приз 69-го Берлінського кінофестивалю отримала стрічка «Синоніми» ізраїльського режисера Надава Лапіда. У суботу, 16 лютого, журі фестивалю нагородило її «Золотим ведмедем».

    Фільм спільного виробництва Франції, Ізраїлю та Німеччини розповідає про ізраїльтянина на ім'я Йоав, який демобілізувався після війни. Він приїжджає в Париж, щоб відмовитися від свого громадянства та стати справжнім французом, але через теракти в Європі і напади арабів на французьких євреїв його надії не здійснюються. Головну і першу свою роль в кіно в цій стрічці зіграв Том Мерсьє.

    Гран-прі журі «Берлінале» отримала стрічка Франсуа Озона «Божою милістю», яка розповідає реальну історію про служителя церкви з Ліона, якого у 2016 році звинуватили в розбещенні 70 хлопчиків з його приходу.

    «Срібного ведмедя» за найкращу режисуру дали німецькій режисерці Анґелі Шанелек за фільм «Я був вдома, але». Приз за найкращий сценарій отримали автори картини «Піраньї Неаполя» про неаполітанську мафію і дитячі банди. Один з авторів сценарію Роберто Сав'яно живе під охороною МВС, оскільки мафія винесла йому смертний вирок.

    Приз за внесок в кінематограф отримав оператор Расмус Відебек, який працював над фільмом виробництва Норвегії, Швеції і Данії «Час відводити коней». Стрічка розповідає про скандинавську родину, яка працює на заготівлі лісу.

    Найкращими акторами було визнано китайських акторку Юн Мей та актора Ван Цзінчунь за ролі у стрічці «Прощавай, мій син». У фільмі розповідається як подружня пара переживає втрату сина, а також розповідає про китайську політику, через яку одна сім'я може мати тільки одну дитину. Кращим дебютом у повнометражному кіно назвали картину Мехмеда Акіфа «Орей», а в номінації кращий документальний фільм перемогла стрічка «Розмовляючи про дерева» Сухаіба Гасмелбері.

    Джерело: Deutsche Welle

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    Німеччина кіно Ізраїль Франція Гран-прі мафія
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