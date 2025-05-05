Іран провів випробування нової балістичної ракети

Нова іранська ракета знаходить конкретну мету серед великої кількості, і вражає її без відхилення навіть на метр

Іран здійснив запуск нової балістичної ракети з дальністю польоту 1 200 км, заявив іранський міністр оборони генерал Азіз Насірзаде. Він пригрозив ударом по військових базах і збройних силах США, якщо Вашингтон або Тель-Авів вирішать атакувати Іран. Про це пише «Главком» із посиланням на IRIB.

«Використовуючи досвід операцій «Правдива обіцянка 1» та «Правдива обіцянка 2», ми нещодавно успішно випробували нову балістичну ракету. Ця ракета знаходить конкретну мету серед великої кількості, вражає її без відхилення навіть на метр і без використання навігаційної системи GPS», – передає слова Насірзаде агентство IRIB.

Наприкінці березня агентство Fars опублікувало відео нового «ракетного містечка» військово-космічних сил КВІР (елітних підрозділів ЗС Ірану), зазначивши, що воно є «одним із сотень» подібних об'єктів, а кількість його ракет обчислюється тисячами. На кадрах це «містечко», що протягнулося на десятки кілометрів у підземних тунелях, разом із начальником генштабу ЗС Ірану оглядає командувач ВКС КСІР Амір-Алі Хаджізаде. Воєначальники проводять огляд твердопаливних та рідкопаливних ракет – «Хейбар Шекан», «Гадр-Еч», «Саджіл», «Емад», «Хадж Касем», крилатих ракет та кількох тисяч боєголовок.

До слова, США застосують вторинні санкції до країн, які куплять будь-яку кількість нафти та нафтохімічних продуктів з Ірану. Про це нагадав президент США Дональд Трамп.