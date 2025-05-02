Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп вимагає припинити купівлю нафти в Ірані: до кого насамперед застосують санкції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вимагає припинити купівлю нафти в Ірані: до кого насамперед застосують санкції
Трамп пригрозив санкціями усім, хто купуватиме нафту в Ірану
фото із відкритих джерел

Дональд Трамп перш за все погрожує Китаю санкціями за купівлю нафти у Ірану

США застосують вторинні санкції до країн, які куплять будь-яку кількість нафти та нафтохімічних продуктів з Ірану. Про це нагадав президент США Дональд Трамп на своїй сторінці Truth Social, пише «Главком».

«Цим країнам не можна буде вести бізнес зі Сполученими Штатами жодним чином», – написав він. За його словами, всі закупівлі іранських нафти чи нафтопродуктів мають бути негайно припинені.

Іранська ядерна угода (Спільний всеосяжний план дій, СВПД) – документ, згідно з яким Іран в обмін на скасування міжнародних санкцій обмежує свою ядерну програму, за винятком створення ядерної зброї. У 2018 році США за першого президентського терміну Трампа вийшли із СВПД і ввели нові санкції проти Ірану, через рік Тегеран призупинив свої зобов'язання по угоді.

Коментарі Трампа явно спрямовані на Китай, який імпортує понад 1 млн барелів на день з Ірану, повідомив генеральний директор консалтингової фірми Rapidan Energy Скотт Моделл, пише CNBC.

Заяви президента «не означають зміни у прагненні адміністрації досягти нової угоди з Іраном, а скоріше наголошують на вірі Трампа в переговори за допомогою сили», – вважає Скотт Моделл. Раніше також повідомлялося, що США ввели санкції проти шести компаній та шести фізичних осіб з Ірану та Китаю.

Ситуація із нафтою Ірану

У квітні 2024 року експорт нафти з Ірану досяг максимуму за шість років, в основному постачання йшли до Китаю. «Іранці опанували мистецтво обходу санкцій. Якщо адміністрація Байдена дійсно має санкційний вплив, вона повинна переключити увагу на Китай», – сказав голова служби геополітичних ризиків дослідницької групи Rapidan Energy у США Фернандо Феррейра.

Після того, як Трамп став президентом США вдруге в січні 2025 року, Сполучені Штати та Іран знову почали обговорювати ядерну програму останнього. Американський лідер заявив про прагнення укласти нову ядерну угоду і пригрозив військовим ударом і митами, якщо Тегеран не піде на угоду.

Нагадаємо, країни провели вже три раунди непрямих переговорів за посередництва Оману. Як дізналася газета The Times of Israel, на останньому з них, 26 квітня, сторони обговорили деякі питання, але не досягли жодних домовленостей. За інформацією The Wall Street Journal, каменем спотикання стала можливість для Тегерана продовжити збагачення урану.

30 квітня Державний департамент ввів санкції проти семи організацій, які займаються торгівлею іранськими нафтопродуктами та нафтохімічними продуктами, і заблокував два судна, що займаються перевезенням.

1 травня міністр закордонних справ Омана Бадр бін Хамад аль-Бусаїді повідомив, що четверту зустріч США та Ірану, яка планувалася на 3 травня, перенесли на другий день «з логістичних причин». МЗС Ірану підтвердило, що переговори відкладено.

Читайте також:

Теги: нафта санкції експорт Іран Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
22 квiтня, 15:00
Завод російського олігарха Лісіна у Бельгії
Заводи російської НЛМК продовжують працювати у ЄС, попри активну співпрацю з російським ВПК – розслідування
4 квiтня, 13:44
За словами американського президента, світові лідери їдуть у США, аби зменшити митні тарифи
«Цілують мене в дупу». Трамп розповів, як країни намагаються послабити мита
9 квiтня, 08:23
Санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки росіян
18 квiтня, 14:38
Дубайський шоколад став трендом у соцмережах
Ажіотаж довкола дубайського шоколаду призвів до дефіциту фісташок
21 квiтня, 11:04
Трамп пообіцяв «оголосити повні деталі протягом наступних трьох днів»
Трамп повідомив, коли розкриє умови «мирної угоди» між Україною та РФ
21 квiтня, 19:30
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
22 квiтня, 07:41
Трамп озвучив, на що Росія готова піти для наближення миру
Трамп озвучив, на що Росія готова піти для наближення миру
24 квiтня, 21:50
Через політику Трампа роботу втратили тисячі американців
Трамп звільнив понад 120 тисяч держслужбовців
29 квiтня, 10:19

Економіка

Куди варто інвестувати гроші у 2025 році: названо найвигідніші товари
Куди варто інвестувати гроші у 2025 році: названо найвигідніші товари
Трамп вимагає припинити купівлю нафти в Ірані: до кого насамперед застосують санкції
Трамп вимагає припинити купівлю нафти в Ірані: до кого насамперед застосують санкції
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
Економіка США скоротилася вперше за три роки. Венс знайшов винного
Економіка США скоротилася вперше за три роки. Венс знайшов винного
Reuters припустило, коли зʼявиться перший прибуток від угоди про копалини
Reuters припустило, коли зʼявиться перший прибуток від угоди про копалини
Топовий банк США зробив тривожний прогноз щодо долара
Топовий банк США зробив тривожний прогноз щодо долара

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
97K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
81K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист
78K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
53K
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua