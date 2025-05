Трамп вимагає припинити купівлю нафти в Ірані: до кого насамперед застосують санкції

Дональд Трамп перш за все погрожує Китаю санкціями за купівлю нафти у Ірану

США застосують вторинні санкції до країн, які куплять будь-яку кількість нафти та нафтохімічних продуктів з Ірану. Про це нагадав президент США Дональд Трамп на своїй сторінці Truth Social, пише «Главком».

«Цим країнам не можна буде вести бізнес зі Сполученими Штатами жодним чином», – написав він. За його словами, всі закупівлі іранських нафти чи нафтопродуктів мають бути негайно припинені.

Іранська ядерна угода (Спільний всеосяжний план дій, СВПД) – документ, згідно з яким Іран в обмін на скасування міжнародних санкцій обмежує свою ядерну програму, за винятком створення ядерної зброї. У 2018 році США за першого президентського терміну Трампа вийшли із СВПД і ввели нові санкції проти Ірану, через рік Тегеран призупинив свої зобов'язання по угоді.

Коментарі Трампа явно спрямовані на Китай, який імпортує понад 1 млн барелів на день з Ірану, повідомив генеральний директор консалтингової фірми Rapidan Energy Скотт Моделл, пише CNBC.

Заяви президента «не означають зміни у прагненні адміністрації досягти нової угоди з Іраном, а скоріше наголошують на вірі Трампа в переговори за допомогою сили», – вважає Скотт Моделл. Раніше також повідомлялося, що США ввели санкції проти шести компаній та шести фізичних осіб з Ірану та Китаю.

Ситуація із нафтою Ірану

У квітні 2024 року експорт нафти з Ірану досяг максимуму за шість років, в основному постачання йшли до Китаю. «Іранці опанували мистецтво обходу санкцій. Якщо адміністрація Байдена дійсно має санкційний вплив, вона повинна переключити увагу на Китай», – сказав голова служби геополітичних ризиків дослідницької групи Rapidan Energy у США Фернандо Феррейра.

Після того, як Трамп став президентом США вдруге в січні 2025 року, Сполучені Штати та Іран знову почали обговорювати ядерну програму останнього. Американський лідер заявив про прагнення укласти нову ядерну угоду і пригрозив військовим ударом і митами, якщо Тегеран не піде на угоду.

Нагадаємо, країни провели вже три раунди непрямих переговорів за посередництва Оману. Як дізналася газета The Times of Israel, на останньому з них, 26 квітня, сторони обговорили деякі питання, але не досягли жодних домовленостей. За інформацією The Wall Street Journal, каменем спотикання стала можливість для Тегерана продовжити збагачення урану.

30 квітня Державний департамент ввів санкції проти семи організацій, які займаються торгівлею іранськими нафтопродуктами та нафтохімічними продуктами, і заблокував два судна, що займаються перевезенням.

1 травня міністр закордонних справ Омана Бадр бін Хамад аль-Бусаїді повідомив, що четверту зустріч США та Ірану, яка планувалася на 3 травня, перенесли на другий день «з логістичних причин». МЗС Ірану підтвердило, що переговори відкладено.