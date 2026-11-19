Російський диктатор Володимир Путін під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені заявив, що економіка Росії перевершує європейську. Однак на тлі цих заяв РФ зіткнулася з різким уповільненням економічного зростання та загрозою масштабної паливної кризи через українські удари по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, Путін намагався продемонструвати економічну силу Росії напередодні тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. Кремль розраховує, що переговори з лідерами двох найбільших світових держав допоможуть зміцнити міжнародні позиції Москви.

Водночас економічна ситуація в Росії суттєво відрізняється від картини, яку представив російський диктатор. Згідно з прогнозом самого уряду РФ, темпи економічного зростання цього року сповільняться до 0,4%.

Серед основних причин: висока інфляція, міжнародні санкції та високі відсоткові ставки, через які російські підприємства змушені скорочувати інвестиції. Додатковою проблемою стало зростання обсягів неповернених кредитів у банківській системі.

Про погіршення економічної ситуації дедалі частіше говорять і представники російського бізнесу. Зокрема, голова одного з найбільших державних банків РФ Андрій Костін, який залишається лояльним до Путіна, нещодавно публічно поскаржився на зростання труднощів.

За інформацією The Washington Post, навіть угода щодо постачання російського дизельного пального до США, яку раніше активно рекламував Дональд Трамп, зрештою зірвалася.

Однак найбільш відчутного удару російська економіка зазнала через атаки України на нафтопереробну інфраструктуру.

Як пише The Washington Post, остання хвиля українських атак охопила понад 55% нафтопереробних потужностей Росії. За наведеними виданням оцінками, близько половини виробничих потужностей було виведено з ладу, а обсяги перероблення нафти опустилися нижче рівня, зафіксованого під час паливної кризи в липні.

Особливу увагу журналісти звернули на швидкість, із якою українським військовим вдалося досягти таких результатів. Усього за два з половиною тижні атаки охопили понад половину нафтопереробних потужностей РФ.

Для порівняння, під час попередньої хвилі ударів Україні знадобилося понад два місяці, щоб до початку липня вивести з ладу понад 40% російських нафтопереробних потужностей.

За оцінками, наведеними The Washington Post, дефіцит пального в Росії вже неминучий. Навіть якщо українські атаки припиняться, а російські підприємства зможуть відновити роботу всіх пошкоджених НПЗ до кінця листопада, це не дозволить уникнути проблем із постачанням пального.

Якщо ж Україна збереже нинішню інтенсивність ударів, російській економіці доведеться працювати в принципово інших умовах. Видання наводить оцінку, згідно з якою такий сценарій може створити для РФ «фундаментально нову реальність».

Попри ці труднощі, Путін продовжує намагатися продемонструвати міжнародний вплив Росії. Як зазначає The Washington Post, сама можливість провести тристоронню зустріч із Трампом і Сі вже є політичним здобутком для російського диктатора.

Водночас Москва досі далека від досягнення своїх військових цілей в Україні. Саме тому зустріч із керівниками США та Китаю має для Кремля насамперед символічне значення.

У матеріалі також звертають увагу на спроби порівняти майбутні переговори з Ялтинською конференцією 1945 року, під час якої лідери союзних держав обговорювали повоєнний устрій Європи.

Однак, як зазначає видання, нинішня міжнародна ситуація суттєво відрізняється від обставин середини минулого століття. Зокрема, Україна за підтримки західних партнерів продовжує протистояти російській агресії, не дозволяючи Москві досягти поставлених військових цілей.

Крім того, учасники тристоронньої зустрічі не визначили конкретного порядку денного, тому перспективи досягнення суттєвих домовленостей залишаються невизначеними.

За оцінками, наведеними The Washington Post, головним результатом для Путіна може стати сама можливість з'явитися поруч із керівниками США та Китаю. Така зустріч дозволить Кремлю продемонструвати участь Росії в переговорах на найвищому рівні, хоча її реальний міжнародний вплив поступово зменшується.

Водночас навіть посилення українських ударів по російських НПЗ та пошкодження Кримського мосту поки не змусили Путіна переглянути свої плани щодо війни.

Як пише видання, російський диктатор продовжує вважати, що Москва має перевагу, а її удари по українській території завдають Києву більшої шкоди, ніж українські атаки по російській інфраструктурі.

Саме тому економічні втрати та проблеми з нафтопереробленням навряд чи суттєво вплинуть на позицію Кремля під час переговорів із Дональдом Трампом. За оцінками, наведеними The Washington Post, Путін, імовірно, продовжить переконувати американського президента в силі російських позицій і необхідності враховувати вимоги Москви, попри економічні труднощі та відсутність вирішальних успіхів на фронті.

Нагадаємо, раніше «Главком» із посиланням на The New York Times повідомляв, що зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в китайському Шеньчжені навряд чи завершиться конкретними домовленостями щодо ключових міжнародних питань.

Журналісти порівняли майбутні переговори з Ялтинською конференцією 1945 року, яка тривала вісім днів і супроводжувалася масштабною дипломатичною роботою. Натомість на зустріч трьох лідерів відведено приблизно годину. За оцінкою видання, цього часу недостатньо для узгодження складних міжнародних рішень, тому головним результатом саміту може стати спільна поява Трампа, Путіна та Сі перед камерами.