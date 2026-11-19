дай загальним реченням про пу трампа і сі і коротко Трамп прагне домовленостей щодо ядерної зброї, Путін – міжнародного визнання та поступок щодо України, а Сі Цзіньпін – зміцнення впливу Китаю на світовій арені

Запланована на 19 листопада зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна у китайському Шеньчжені навряд чи завершиться конкретними домовленостями щодо ключових міжнародних проблем. Попри порівняння майбутніх переговорів із Ялтинською конференцією 1945 року, їхнє головне значення може полягати у спільній появі трьох лідерів перед камерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, деякі експерти вже порівнюють майбутній саміт із Ялтинською конференцією, під час якої керівники США, Великої Британії та Радянського Союзу обговорювали повоєнний устрій Європи. Однак журналісти звертають увагу на принципові відмінності між цими подіями.

Ялтинська конференція тривала вісім днів. Паралельно з переговорами лідерів дипломати та військові працювали над перетворенням політичних домовленостей на конкретні рішення. Натомість зустріч Трампа, Путіна та Сі, як очікується, триватиме приблизно годину.

За оцінкою NYT, такого часу навряд чи вистачить для узгодження рішень щодо найскладніших міжнародних питань. Тому переговори можуть більше нагадувати масштабну фотосесію, ніж повноцінний саміт, здатний змінити міжнародну ситуацію.

Ще одна суттєва відмінність полягає у відносинах між учасниками. Якщо лідери держав, які зібралися в Ялті 1945 року, були союзниками у Другій світовій війні, то нинішні керівники США, Китаю та Росії не мають спільного стратегічного проєкту.

Навпаки, між Вашингтоном, Пекіном і Москвою існують серйозні розбіжності щодо ядерних озброєнь, регулювання штучного інтелекту, розміщення зброї в космосі, війни проти України та протистояння навколо Ірану.

Водночас сама можливість спільної появи на міжнародній арені має політичне значення для всіх трьох лідерів. На думку журналістів, кожен із них зацікавлений у створенні враження, що саме від рішень Вашингтона, Пекіна та Москви залежить майбутній міжнародний порядок.

Для Трампа такий формат може бути особливо привабливим після поразки Республіканської партії на виборах. Спільна зустріч із керівниками Китаю та Росії дозволяє американському президенту продемонструвати власну роль у вирішенні глобальних питань.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, отримує можливість представити Китай як державу, здатну організовувати переговори між провідними світовими центрами впливу. Водночас NYT зауважує, що коло учасників такого діалогу залишається обмеженим.

Для Путіна участь у саміті має окреме значення. Російський диктатор зможе з'явитися за одним столом із президентом США та головою КНР, демонструючи, що з ним продовжують вести переговори на найвищому рівні, попри повномасштабну агресію проти України.

Крім того, кожен із трьох лідерів має власні пріоритети, які не обов'язково збігаються з інтересами інших учасників. Трамп останніми днями неодноразово називав однією з головних тем майбутньої зустрічі денуклеаризацію. Йдеться про контроль над ядерними озброєннями, зокрема на тлі зростання ядерного потенціалу Китаю.

Путін, імовірно, намагатиметься порушити питання війни проти України. За оцінкою видання, російський диктатор розраховує використати зацікавленість американського президента в досягненні мирної угоди для просування умов, вигідних Москві.

Сі Цзіньпін, який, за інформацією NYT, неохоче погоджувався на зустріч без попередньо визначеного результату, прагнутиме зміцнити позиції Китаю як провідної військової, економічної та технологічної держави.

Президентка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова вважає, що найбільша вигода Путіна полягає не стільки в можливих домовленостях, скільки в самому факті участі у переговорах.

За її словами, російський диктатор прагне міжнародного визнання та намагається закріпити за собою статус керівника держави, яка нібито залишається одним із визначальних центрів світової політики.

Водночас, за оцінкою NYT, короткий формат переговорів і суттєві розбіжності між учасниками зменшують імовірність досягнення масштабних домовленостей. Тому очікування, що саміт стане аналогом Ялтинської конференції та визначить подальший світовий порядок, видання вважає перебільшеними.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати та Китай мають достатньо інструментів, щоб змусити Росію припинити війну проти України.

За словами Зеленського, Вашингтон і Пекін могли б спільно посилити економічний тиск на Москву, зокрема шляхом запровадження санкцій або обмеження торговельних відносин із Росією.