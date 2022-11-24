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В Євросоюзі не змогли домовитися щодо межі ціни на російську нафту

Наталія Сокирчук
glavcom.ua

Міністри, які зібралися в Брюсселі на засіданні Енергетичної ради, досягли неформальної домовленості щодо менш суперечливих елементів пакета заходів Єврокомісії з подолання енергетичної кризи

Міністри енергетики країн Євросоюзу не домовилися щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту і проведуть нову зустріч у грудні, пише Politico.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, міністри, які зібралися в Брюсселі на засіданні Енергетичної ради, досягли неформальної домовленості щодо менш суперечливих елементів пакета заходів Єврокомісії з подолання енергетичної кризи, але не домовилися про подальші дії щодо так званого Механізму ринкової корекції.

Альянс країн, які найбільш рішуче виступають проти пропозиції Комісії – Бельгія, Іспанія, Італія, Польща та Греція, – дав зрозуміти, що вони не дадуть офіційної згоди на ширший пакет, поки не буде вирішено питання про верхню межу ціни на газ, повідомили два дипломати. Це вимагатиме проведення ще одного позачергового засідання Енергетичної ради, яке, за словами трьох дипломатів, заплановане на 13 грудня, що дозволить затвердити угоду лідерам ЄС, які зустрінуться 15 і 16 грудня.

Запропонований Комісією Механізм корекції ринку передбачав би обмеження ціни на місячну перспективу на головній торговій точці ЄС TTF, але тільки тоді, коли ціни перевищують 275 євро за мегават-годину протягом двох тижнів, і ці ціни на 58 євро перевищують світову ціну на зріджений природний газ протягом 10 днів.

План був розкритикований обома сторонами дебатів. Країни, які підтримують верхню межу, заявили, що вона була розроблена таким чином, щоб ніколи не використовуватися; в той час як скептично налаштовані країни заявили, що ця пропозиція ризикує підірвати фінансову стабільність блоку.

Міністри неофіційно погодили плани Комісії щодо прискорення затвердження проєктів з відновлюваних джерел енергії та пакету солідарності в умовах енергетичної кризи, який включає плани спільних закупівель газу, заходи солідарності для забезпечення обміну поставками газу в межах ЄС та новий ціновий орієнтир для зрідженого газу.

Нагадаємо, ЄС та G7 сподівалися погодити цінову стелю у середу, але для затвердження рішення потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Як відомо, з 5 грудня ЄС також заборонить імпорт російської нафти та обмежить її транспортування, а з 5 лютого буде накладене ембарго й на імпорт російських нафтопродуктів. Це має на меті позбавити Росію доходів від нафти.

Теги: нафта Європейський союз росія

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