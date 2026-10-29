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Засновник Binance заявив, що криптовалютну біржу «можливо, зламали»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Засновник Binance заявив, що криптовалютну біржу «можливо, зламали»
Чжао наголосив, що кошти користувачів перебувають у безпеці
фото: Bloomberg

У компанії підтвердили факт перевірки даних про потенційний інцидент та заявили, що наразі немає жодного впливу на кошти користувачів

Засновник Binance Чанпен Чжао (CZ) заявив, що найбільша у світі криптовалютна біржа, можливо, зазнала хакерської атаки, проте наголосив, що кошти користувачів перебувають у безпеці. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

У компанії підтвердили факт перевірки даних про потенційний інцидент. «Нам відомо про повідомлення про потенційну проблему безпеки та ми активно розслідуємо її. На цьому етапі ми не підтвердили жодного впливу на кошти користувачів. Наші команди безпеки терміново перевіряють всю відповідну інформацію та надамо оновлення через офіційні канали Binance, щойно перевіримо інформацію. Користувачам слід бути обережними щодо шахрайства та не довіряти неофіційним посиланням, повідомленням чи запитам на інформацію про обліковий запис», – зазначив речник Binance.

Сам Чанпен Чжао вже не керує операційною діяльністю біржі, однак залишається її найбільшим акціонером.

Новини про ймовірний злам спричинили падіння на фінансових ринках. Наприкінці торговельної сесії в США ціна біткойна впала на 3,7%, опустившись нижче позначки $79 000, що стало найнижчим показником із вересня. Зниження вартості торкнулося й інших криптовалют. Паралельно зі зниженням завершили сесію американські акції, а фондовий індекс Nasdaq 100 просів майже на 1,4%.

Ситуація додатково похитнула й без того нестабільні настрої інвесторів. У разі підтвердження інцидент поповнить серію інших масштабних проблем із безпекою в криптоіндустрії: протягом останніх місяців із платформи Bitget було виведено сотні мільйонів доларів, а через втручання, пов'язані з пристроями Ledger, збитки також сягнули мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Binance припинить підтримку депозитів і виведення гривні через Fiat Trade UAH, а також видалить із платформи спотову торгову пару USDT/UAH.

Теги: біржа криптовалюта

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