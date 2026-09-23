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Популярна криптобіржа змінює правила для гривні: що потрібно знати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Популярна криптобіржа змінює правила для гривні: що потрібно знати
Залишки гривні, які відповідають умовам Binance, автоматично конвертують у USDT за фіксованим курсом
фото:Getty Images

Криптобіржа встановила дедлайни для депозитів, виведення гривні та торгівлі парою USDT/UAH

Binance припинить підтримку депозитів і виведення гривні через Fiat Trade UAH, а також видалить із платформи спотову торгову пару USDT/UAH. Про це розповідає «Главком» із посиланням на офіційне оголошення Binance.

Коли припинять операції з гривнею

Депозити та виведення UAH через Fiat Trade UAH більше не підтримуватимуться після 28 вересня о 10:00 за київським часом.

У цей самий час Binance видалить спотову торгову пару USDT/UAH. Усі відкриті ордери за цією парою після припинення торгівлі будуть автоматично скасовані.

Користувачам рекомендують до зазначеного терміну перевірити свої гривневі баланси та відкриті ордери.

Що буде із залишками гривні

Залишкові відповідні баланси UAH Binance автоматично конвертує в USDT до 30 вересня о 19:00 за київським часом.

Для конвертації застосовуватиметься фіксований курс 1 USDT = 46,5 грн. Користувачам, які погоджуються на автоматичну конвертацію залишку, додатково нічого робити не потрібно.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що біткоїн у серпні піднявся вище $72 тис., досягнувши найвищого рівня більш ніж за два місяці. За добу криптовалюта тоді подорожчала приблизно на 4,9%. Зростання відбувалося на тлі змін на ринку американських держоблігацій та зустрічі президента США Дональда Трампа з представниками криптоіндустрії.

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Теги: торгівля гривня криптовалюта

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