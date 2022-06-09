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    Політика

    Через болото з компасом: як батько і син тікали від силовиків Лукашенка

    Владислав (праворуч) та Віталій Кузнечики втекли до Латвії, де попросили політичного притулку - Через болото з компасом: як батько і син тікали від силовиків Лукашенка
    Владислав (праворуч) та Віталій Кузнечики втекли до Латвії, де попросили політичного притулку
    фото:«Зеркало»

    Віталій та Владислав Кузнечики за добу змогли виїхати з Мінська і перетнути кордон

    Громадяни Білорусі, які могли потрапити до в’язниці за участь у акції протесту 2020 року, втекли з Мінська до Латвії. Про план втечі білоруські опозиціонери розповіли в інтерв’ю виданню «Зеркало».

    Владислав Кузнечик та його батько Віталій у вересні 2020 року сховалися у посольстві Швеції, втікаючи від лукашенківських силовиків, які розганяли черговий опозиційний мітинг. Чоловіки хотіли отримати статус біженця у Швеції, але диппредставництво цієї країни їм відмовило. Тоді батько і син вирішили втекти з країни.

    Владислав Кузнечик на території посольства Швеції. Фото: TUT.BY

    Владислав Кузнечик на території посольства Швеції. Фото: TUT.BY

    Владислав Кузнечик розповів, що до війни вони хотіли перетнути білорусько-український кордон, але після 24 лютого вирішили втікати до Латвії.

    Головною проблемою білоруси назвали вихід з території посольства, де вони жили з вересня позаминулого року. Силовики встановили біля посольства кілька камер стеження, тож чоловіки попросили працівників диппредставництва вивезти їх автівкою, нібито на обстеження до лікаря.

    Після успішного подолання цієї перешкоди Владислав і Віталій громадським транспортом доїхали до прикордонної Вітебської області. Чоловіки змінили одяг, батько відростив бороду та вдягнув окуляри, аби їх важче було упізнати, а син не знімав медичну маску.

    Кордон з Латвією вони переходили уночі, орієнтуючись за допомогою компасу та закачаному у смартфон навігатору.

    На увесь шлях до латвійського села, де їх зустріли прикордонники, Кузнечики витратили менше доби, хоча відвели на втечу близько трьох діб. Пішки батько і син пройшли близько 20 км.

    У Латвії білоруси попросили політичного притулку. «І ви знаєте, ставлення було до нас дуже добрим. Було навіть дивно», – розповів Віталій Кузнечик. Зараз вони перебувають у таборі біженців відкритого типу, і навіть зустрілися із головною білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

    Нагадаємо, у середині травня Форум демократичних сил Білорусі підтримав Україну у війні з російським агресором.

    Учасники Форуму заявили, що білоруси готові до «солідарної із українським народом боротьбі проти спільного ворога – шовіністичного режиму Путіна».

    Крім того, білоруські опозиціонери звернулися до світової спільноти із проханням надати максимальну фінансову та військову допомогу для повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

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    Теги: Білорусь Латвія втеча кордон
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    Через болото з компасом: як батько і син тікали від силовиків Лукашенка