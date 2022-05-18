Білоруські опозиціонери заявили, що готові боротися проти Путіна та Лукашенка

Білоруська опозиція задекларувала готовність воювати разом з українцями проти Путіна

Форум демократичних сил Білорусі підтримав Україну у війні з російським агресором

Учасники форуму білоруських демсил, який пройшов у Варшаві, звернулися до світової спільноти із закликом про допомогу Україні. Також білоруси заявили про готовність підтримати Українську державу у війні з рашистською Росією.

Білоруські опозиціонери засудили вторгнення російської армії на українську територію та злочини, вчинені окупантами в містах та селах України. Також Форум демократичних сил визнав співучасть «маріонеткового, злочинного режиму Олександра Лукашенка» у цій війні.

Учасники Форуму заявили, що білоруси готові до «солідарної із українським народом боротьбі проти спільного ворога – шовіністичного режиму Путіна».

Крім того, білоруські опозиціонери звернулися до світової спільноти із проханням надати максимальну фінансову та військову допомогу для повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Форум демсил Білорусі закликав світ забезпечити стабільне функціонування української економіки протягом війни.

Також опозиціонери Білорусі наголосили на необхідності посилення політичного та економічного тиску на Росію та режим Лукашенка у Білорусі, аж до повного фінансово-економічного ембарго, відключення усіх банків від системи SWIFT та припинення торгівельних зносин.

Нагадаємо, що Форум демократичних сил Білорусі назвав ситуацію в своїй країні фактичною окупацією і попросив допомогти білоруському народу скинути режим Олександра Лукашенка.