Боротьба не лише за Україну: у Софії пройшли два мітинги (фото)

Хода пройшла центральними вулицями Софії і завершилась покладанням квітів перед пам’ятником Тарасові Шевченку

24 серпня в столиці Болгарії пройшла мирна хода «За свободу і незалежність» та відбувся протест протест відновлення болгарським урядом переговорів з «Газпромом» Про це повідомив кореспондент Главкому.

В ході взяли участь представники української громади Болгарії та жителі Софії. Організатором ходи виступила Асоціація Українських Організацій Болгарії «Мати Україна».

Хода розпочалась з мітингу перед будівлею адміністрації президента Болгарії, на якому виступили представники української діаспори, біженці, а також болгарські активісти та громадські діячі.

«Зараз Україна бореться за свою свободу і незалежність, і, як сказав апостол свободи Васіл Левскі про Болгарію, «щоб ми були рівні з іншими європейськими народами». Україна втрачає своїх найкращих синів у нерівній, але чесній боротьбі, і будь-яка допомога – фізична чи моральна – вітається. Тому що братерство між народами – це не декларації та високі промови, а простягнути плече та допомогти, коли це потрібно. Це боротьба не лише за Україну, а за право народів захищати свою незалежність і свободу, відстоювати демократію та обирати власне майбутнє. У цьому сенсі це війна не лише українського народу, а всіх людей і народів світу, які ставлять ці цінності вище за право сили», – йдеться у заяві організаторів ходи.

Хода пройшла центральними вулицями Софії і завершилась покладанням квітів перед пам’ятником Тарасові Шевченку. Під час ходи традиційно виконувався гімн України, українські пісні а також лунали гасла «Слава Україні – героям слава!», «Слава ЗСУ!».

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Одночасно з українським мітингом, на тому ж місці місцеві болгарські активісти проводили протест проти відновлення болгарським урядом переговорів з «Газпромом». Учасники протесту закликали до солідарності з Україною та вимагали від болгарської влади надати їй військову допомогу. Під час своїх виступів, учасники протесту наполягали на тому, що Росія чинить тиск на Болгарію шляхом припинення поставок газу та має на меті дестабілізацію країни. Лунали заклики до відставки президента та скандування «Тут – не Москва!»