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Британський скандал: прем'єр-міністр Ріші Сунак потрапив під слідство через дружину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Британський скандал: прем'єр-міністр Ріші Сунак потрапив під слідство через дружину
фото: з відкритих джерел

Сунак має великі проблеми через декларацію інтересів, зокрема розслідування британської влади пов'язане зі ймовірними зв'язками прем'єр-міністра з компанією по догляду за дітьми, інвестором якої є його дружина 

Парламент Великобританії розпочав розслідування щодо прем'єр-міністра Ріші Сунака, Про це повідомляє видання The Guardian

Комісар Деніел Грінберг відкрив розслідування щодо прем'єр-міністра в четвер минулого тижня, повідомляється на веб-сайті комісара. У записі сказано лише, що він стосується параграфа шостого оновленого кодексу поведінки для депутатів, у якому сказано, що вони «повинні завжди бути відкритими та відвертими, заявляючи про будь-який відповідний інтерес до будь-якої роботи палати чи її комітетів».

Дружина Сунака, Акшата Мурті, вказана як акціонер компанії Koru Kids, яка входить до числа шести приватних постачальників послуг з догляду за дітьми, які, ймовірно, отримають вигоду від пілотної схеми, запропонованої в бюджеті минулого місяця, щоб заохотити людей стати нянями, при цьому 1200 фунтів стерлінгів пропонують тим, хто навчається саме через  цю компанію.

Виявляються. що 28 березня Сунак не згадав про зацікавленість своєї дружини, коли говорив про зміни в системі догляду за дітьми перед комітетом зі зв’язків. 

Сунак не вказує пакет акцій Koru Kids своєї дружини у своєму так званому «реєстрі інтересів» як депутата, який депутати повинні негайно оновити. На Даунінг-стріт стверджували, що в цьому немає необхідності, оскільки Сунак вказав це в окремому реєстрі «міністерських інтересів». Втім слідчі хочуть достеменно перевірити чи не має  Сунак додаткового інтересу у лобіюванні змін у системі догляду за дітьми. 

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Теги: Ріші Сунак розслідування скандал слідство міністр 8 березня

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