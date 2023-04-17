Британський скандал: прем'єр-міністр Ріші Сунак потрапив під слідство через дружину

Сунак має великі проблеми через декларацію інтересів, зокрема розслідування британської влади пов'язане зі ймовірними зв'язками прем'єр-міністра з компанією по догляду за дітьми, інвестором якої є його дружина

Парламент Великобританії розпочав розслідування щодо прем'єр-міністра Ріші Сунака, Про це повідомляє видання The Guardian.

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Комісар Деніел Грінберг відкрив розслідування щодо прем'єр-міністра в четвер минулого тижня, повідомляється на веб-сайті комісара. У записі сказано лише, що він стосується параграфа шостого оновленого кодексу поведінки для депутатів, у якому сказано, що вони «повинні завжди бути відкритими та відвертими, заявляючи про будь-який відповідний інтерес до будь-якої роботи палати чи її комітетів».

Дружина Сунака, Акшата Мурті, вказана як акціонер компанії Koru Kids, яка входить до числа шести приватних постачальників послуг з догляду за дітьми, які, ймовірно, отримають вигоду від пілотної схеми, запропонованої в бюджеті минулого місяця, щоб заохотити людей стати нянями, при цьому 1200 фунтів стерлінгів пропонують тим, хто навчається саме через цю компанію.

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Виявляються. що 28 березня Сунак не згадав про зацікавленість своєї дружини, коли говорив про зміни в системі догляду за дітьми перед комітетом зі зв’язків.

Сунак не вказує пакет акцій Koru Kids своєї дружини у своєму так званому «реєстрі інтересів» як депутата, який депутати повинні негайно оновити. На Даунінг-стріт стверджували, що в цьому немає необхідності, оскільки Сунак вказав це в окремому реєстрі «міністерських інтересів». Втім слідчі хочуть достеменно перевірити чи не має Сунак додаткового інтересу у лобіюванні змін у системі догляду за дітьми.