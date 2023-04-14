Посол Британії про винищувачі для України: «Ми не можемо бути завжди першими»

Велика Британія не може завжди бути першою у питанні постачання зброї Україні

Британія не буде першою країною, яка надасть Україні літаки західного зразка. Уряд вважає постачання винищувачів довгостроковою перспективою. Про це заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі телемарафону.

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«Для нас це довгострокова розмова. Ми не можемо бути завжди першими, хто це зробить. Там, де у нас є можливість і ми вважаємо, що можемо змінити ситуацію, ми це робимо», – сказала посадовиця.

Вона підкреслила, що саме тому Британія була у танковій та протиповітряній коаліції.

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«Ми часто були першими, хто надавав допомогу. Але з точки зору винищувачів, ми вважаємо, що це довгострокова перспектива», – зазначила Сіммонс.

Крім того, на її думку, питання членства України у НАТО – це також довгострокова розмова. Вона наголосила, що Британія виступає за приєднання України до Альянсу.

Нагадаємо, що Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29.

До слова, Фінляндія вважає дискусію щодо можливості передання багатоцільових винищувачів Hornet F-18 Україні «неактуальною».

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