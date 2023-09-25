Найвпливовіша жінка в Північній Кореї. Що відомо про сестру Кім Чен Ина

Кім Йо Чжон є першою впливовою жінкою, що з'явилася в чоловічому політичному колі Північної Кореї

На зустрічі Кім Чен Ина з Володимиром Путіним була присутня молодша сестра лідера Північної Кореї – Кім Йо Чжон. Вона є однією з найважливіших політичних радників своєї країни та відзначається гострою мовою. Про це розповів дослідник Кореї та Східної Азії Сон-Юн Лі в інтерв’ю для CNN.

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Якою є сестра диктатора Північної Кореї

Кім Йо Чжон є наймолодшою з семи дітей Кім Чен Іра, попереднього лідера Північної Кореї. Від народження батьки любили доньку та називали її «милою принцесою». Батько завжди сідав з нею поруч на всіх сімейних обідах.

Чотири роки свого дитинства, приблизно від 9 до 13 років, вона жила разом зі своїми двома братами в Швейцарії (Кім Чен Ин і Кім Чен Чхоль). У той час вона стала близькою з Кім Чен Ином.

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На відеозаписах з Північної Кореї часто можна побачити, що брат та сестра посміхаються одне до одного. Навіть під час офіційних подій її брата, вона безтурботно стоїть позаду, поки всі інші вищі посадовці стоять напружено перед її братом.

фото: EPA

Сон-Юн Лі описує її як молоду, розумну й гостру на язик. Вона схильна до загроз ядерних ударів і є найвпливовішою жінкою в Північній Кореї сьогодні. Дослідник називає жінку «головним цензором, речником, насмішником і розповсюджувачем загроз і зловісних замірів» своєї країни.

Кім Йо Чжон у політиці

У 2018 році Кім Йо Чжон відвідала Зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї. Після цього, за словами Сон-Юн Лі, вона перетворилася з принцеси на лідерку жорстокої абсолютної монархії, якою є її династія.

З 2020 року жінка є фактично «номером два» в династії, другою за своїм братом, лідером країни Кім Чен Ином.

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Кім Йо Чжон насміхалася над президентським офісом Сеула (порівнюючи його то з «наляканим собакою, яка лає», то з «ідіотами», які переповнюють США), а також назвала Джо Байдена «старим». Ці контрасти та майже абсолютна влада, якою вона володіє, роблять її цікавою сучасною політичною постаттю.

фото з відкритих джерел

Влада Кім Йо Чжон не обмежується лише словами.

У червні 2020 року вона випустила письмове звернення, в якому закликала Південну Корею прийняти новий закон, який криміналізує відправлення листівок, грошей, ліків, зубної пасти тощо через кордон на північ. (Десятиліттями ці матеріали відправлялися на північ, зазвичай за допомогою повітряних куль.)

Кілька годин після директиви Південна Корея заявила, що вона буде дотримуватися цього закону. Новий закон був прийнятий у грудні після зростаючої критики з боку громадських організацій в Південній Кореї та міжнародних організацій, включаючи Організацію Об'єднаних Націй.

Чи зможе Кім Йо Чжон стати верховним лідером невідомо. За конвенцією влада повинна перейти до одного з дітей Кім Чен Ина, а не до його сестри.