Європарламент викликає Маска для «відвертої розмови»

ЄС занепокоєний зміною в правилах Twitter після покупки соцмережі Маском

У понеділок, 19 грудня, президентка Європарламенту Роберта Мецола надіслала листа власникові Twitter мільярдеру Ілону Маску з проханням прибути до Брюсселя для «відвертого публічного обміну думками» із законодавцями. Про це повідомляє Politico.

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«Twitter відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу й забезпечує можливість для громадянського дискурсу, - написала вона. - Twitter не повинен мимоволі стати каталізатором мови ненависті, втручання у вибори та дезінформації».

Зазначається, що в Європі занепокоєні низкою хаотичних і суперечливих заходів Маска, зокрема масовими звільненнями, відстороненням журналістів та зміною в правилах сомережі.

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Невідомо, чи прийме Маск запрошення.

Нагадаємо, Ілон Маск влаштував у соцмережі опитування, чи має він піти з посади голови компанії Twitter, і пообіцяв, що дотримуватиметься результатів опитування.

У понеділок понад половина користувачів твіттера відповіли «так» на запитання Маска, чи повинен він піти у відставку з посади генерального директора компанії.

Раніше Європейський Союз заявив, що може заблокувати соцмережу Twitter у разі недотримання правил ЄС з модерації контенту.