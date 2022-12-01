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ЄС пригрозив Маску заблокувати Twitter

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЄС пригрозив Маску заблокувати Twitter
Маск купив Twitter за $44 млрд
фото з відкритих джерел

Twitter має дотримуватися контрольного списку правил ЄС

Європейський Союз може заблокувати соцмережу Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, у разі недотримання правил ЄС з модерації контенту. Про це повідомляє Financial Times.

30 листопада глава європейської промисловості Тьєррі Бретон провів відеозустріч з Маском, де заявив, що у разі недотримання правил Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.

«Twitter має дотримуватися контрольного списку правил, включно з відмовою від довільного підходу до відновлення заблокованих користувачів, агресивного поширення дезінформації та згодою на «широкий незалежний аудит» платформи до наступного року», - пише Financial Times.

Серед вимог ЄС є надання чітких критеріїв, за якими користувачів можуть забанити.

Нагадаємо, засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі.

Маск анонсував Twitter 2.0 і розповів,  якою буде оновлена соцмережа.

Раніше повідомлялося, що майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter через хаотичне та непослідовне керування Маска купленою ним компанією. 

Теги: Ілон Маск Європейський союз Twitter

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ЄС пригрозив Маску заблокувати Twitter
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