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Китай намагався вести повітряну та морську розвідку на території Канади

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай намагався вести повітряну та морську розвідку на території Канади
Моряки дістають ймовірно китайський висотний аеростат спостереження, який був збитий Сполученими Штатами
Reuters

Канада поки не може розкритих всіх деталей операції

Речник міністерства оборони Канади Деніель Лє Бутільєр заявив, що Китай регулярно намагається вести повітряну та морську розвідку на території Канади. Про це пише CBC News.

«Міністерство оборони та збройні сили Канади заявляють, що володіють інформацією про нещодавні спроби Китаю проводити розвідувальні операції у канадському авіаційному та морському просторах», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що збройні сили з 2022 року в рамках операції LIMPID відстежують та не припиняють спроби стежити за територією Канади. В тому числі мова йде про повітряну кулю, яка літала над США та Канадою.

«Аби гарантувати цілісність операцій, наразі ми не можемо повідомити деталі», – сказав Лє Бутільєр.

Нагадаємо, минулого місяця в повітряному просторі Канади та США було збито кілька нерозпізнаних літальних об’єктів, щонайменше один з яких виявився китайською розвідувальною повітряною кулею.

Теги: розвідка Канада Китай

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