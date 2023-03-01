Китай намагався вести повітряну та морську розвідку на території Канади

Канада поки не може розкритих всіх деталей операції

Речник міністерства оборони Канади Деніель Лє Бутільєр заявив, що Китай регулярно намагається вести повітряну та морську розвідку на території Канади. Про це пише CBC News.

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«Міністерство оборони та збройні сили Канади заявляють, що володіють інформацією про нещодавні спроби Китаю проводити розвідувальні операції у канадському авіаційному та морському просторах», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що збройні сили з 2022 року в рамках операції LIMPID відстежують та не припиняють спроби стежити за територією Канади. В тому числі мова йде про повітряну кулю, яка літала над США та Канадою.

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«Аби гарантувати цілісність операцій, наразі ми не можемо повідомити деталі», – сказав Лє Бутільєр.

Нагадаємо, минулого місяця в повітряному просторі Канади та США було збито кілька нерозпізнаних літальних об’єктів, щонайменше один з яких виявився китайською розвідувальною повітряною кулею.