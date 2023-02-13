Повітряні кулі над США: американський генерал шокував припущенням

Військові все ще не змогли визначити, звідки летять об'єкти

Сполучені Штати Америки не виключають позаземне походження збитих над країною повітряних об'єктів. Про це заявив глава командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк, передає Reuters.

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Військові все ще не змогли визначити, що це за три об'єкти, як вони тримаються в повітрі і звідки вони летять.

«Ми не просто так називаємо їх об'єктами, а не повітряними кулями», – додавши, що не виключає інопланетян або будь-якого іншого пояснення. «Я дозволю розвідувальному співтовариству і контррозвідувальному співтовариству розібратися в цьому», – сказав він.

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Інший представник Пентагону на умовах анонімності згодом заявив, що військові не бачили жодних доказів того, що ці об'єкти були позаземними.

Також Пентагон повідомив, яку загрозу становив збитий над США неопізнаний об’єкт. Невідомий об'єкт, який було збито у повітряному просторі США над озером Гурон 12 лютого, представляв загрозу через потенційні можливості спостереження і міг нашкодити цивільній авіації.

Також Канада вивчає збитий невідомий об'єкт.

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.