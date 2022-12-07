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Компанію Трампа визнано винною у шахрайстві – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Компанію Трампа визнано винною у шахрайстві – The Washington Post
фото з відкритих джерел

Сам Дональд Трамп у справі не фігурував у жодному статусі

Компанію 45-го президента США Дональда Трампа Trump Organization визнано винною в податкових злочинах, скоєних двома її колишніми працівниками.  Суд присяжних Нью-Йорка визнав компанію винною у шахрайстві, змові, кримінальному податковому шахрайстві і фальсифікації ділової документації. Про це повідомляє The Washington Post.

Справа ґрунтувалася на свідченнях двох колишніх членів керівництва Trump Organization – фінансового директора Аллена Вайссельберга та менеджера з фінансових питань Джеффрі Макконні. Обоє під час свідчень визнали інкриміновані слідством злочини, пов’язані з фінансовим шахрайством. Оскільки Макконні був викликаний як свідок, він за законодавством Нью-Йорка отримав імунітет у справі.

У своїх свідченнях Вайссельберг детально розповів, як він із Макконні з 2005 по 2020 роки вводили в оману податкові органи штату Нью-Йорк і федеральної влади. Зокрема колишній фіндиректор Trump Organization визнав, що змовився з компанією для отримання незадекларованих вигод, таких як апартаменти в дорогому районі Мангеттена, розкішні автомобілі для себе й дружини та навчання в приватній школі для онуків.

Відповідачами у справі прокуратура визнала два підрозділи Trump Organization – Trump Corporation і Trump Payroll Corp. Обидва були визнані винними присяжними за всіма звинуваченнями. Тепер їм загрожує штраф у розмірі 1,6 мільйона доларів.

Сам Дональд Трамп у справі не фігурував у жодному статусі. Водночас прокуратура Мангеттена, яка її вела, у фінальному слові заявила, що він особисто знав про податкові махінації, які здійснювало керівництво Trump Organization. Сам він це заперечував.

Trump Organization – це бізнес-імперія Трампа, яка займається операціями з нерухомістю та готельним бізнесом і володіє гольф-курортом. Її штаб-квартира Trump Tower розташована в Нью-Йорку.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році, подавши документи до Федеральної виборчої комісії.

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