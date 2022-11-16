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Трамп подав заявку на висування у президенти США

Альона Боженко
glavcom.ua
Трамп подав заявку на висування у президенти США
Трамп буде знову поборотися за пост президента США
фото із відкритих джерел

Трамп оголосив себе кандидатом у президенти і створив новий передвиборчий штаб

Колишній президент Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році, подавши документи до Федеральної виборчої комісії. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що помічники Трампа подали документи для участі у президентських виборах 2024 року.

Так, Бредлі Крейт, який раніше працював у політичних організаціях Трампа, подав документи до Федеральної виборчої комісії США про створення комітету під назвою «Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 року».

Подавши документи, Трамп оголосив себе кандидатом у президенти і створив новий передвиборчий штаб.

У виданні зауважили, що політичні оглядачі припускають, що такий ранній старт цілком може бути спрямований на те, щоб «відбити потенційних претендентів на висування партії у 2024 році, включаючи зірку губернатора Флориди 4-річного Рона ДеСантіса, і колишнього віце-президента Трампа, 63-річного Майка Пенса».

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки, 8 листопада, пройшли проміжні вибори до Конгресу, остаточні результати яких стануть відомими згодом. 

Колишній президент США, республіканець Дональд Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу «в певному сенсі розчаровуючими». 

Проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Теги: вибори Дональд Трамп партії документи президент

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