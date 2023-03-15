Кремль заборонив виїзд чиновників закордон: британська розвідка вказала на деталі

За даними британської розвідки, співробітники, які перебувають ближче до центру влади, стикаються з більш жорсткими обмеженнями

Обмеження на поїздки були посилені після анексії Криму Росією у 2014 році

Деяким чиновникам РФ доведеться здати свої закордонні паспорти Федеральній службі безпеки. Заходи вжиті для запобігання втечі або дезертирства. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За даними британської розвідки, співробітники, які перебувають ближче до центру влади, стикаються з більш жорсткими обмеженнями. Зокрема, кремлівським чиновникам заборонено усі закордонні поїздки на відпочинок.

Це розширення існуючих заходів, вжитих ще за радянських часів. Обмеження на поїздки були посилені після анексії Криму Росією у 2014 році, йдеться у повідомленні. «Ці заходи, ймовірно, призначені для запобігання втечі або дезертирства все більш незадоволених чиновників», – зазначають у міноборони Британії.

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При цьому існує реальна можливість того, що обмеження на поїздки посилюватимуться для дедалі більшої кількості працівників державного сектору, йдеться у повідомленні.

Триває 385-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках.