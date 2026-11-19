Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги Росії та Китаю у врегулюванні конфлікту з Іраном. За словами американського лідера, військові сили Тегерана зазнали настільки значних втрат, що Вашингтон здатний самостійно впоратися із ситуацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Таку заяву Трамп зробив у відповідь на запитання журналістки, яка поцікавилася, чи планує він звертатися до Пекіна та Москви по допомогу у вирішенні конфлікту з Іраном.

«Ну, знаєте, нам ніякої допомоги не потрібно. Ми розгромили їхній флот. Ми розгромили їхні повітряні сили. Ми знищили їхню протиповітряну оборону. Кількість їхніх ракет скоротилася приблизно до 12... У них ще є кілька ракет, але це приблизно до 12–13% від попереднього рівня. Тож мені допомога не потрібна», – заявив президент США.

Окремо американський президент наголосив на масштабах втрат іранських військово-морських та повітряних сил. За його твердженням, флот і авіацію Ірану розгромлено, а систему протиповітряної оборони знищено.

Нагадаємо, раніше «Главком» із посиланням на Reuters повідомляв, що в китайському Шеньчжені завершилася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Серед ключових тем переговорів були війна Росії проти України, ситуація навколо Ірану, міжнародна торгівля, розвиток штучного інтелекту та питання ядерної зброї. За інформацією китайських державних медіа, головував на зустрічі Сі Цзіньпін.