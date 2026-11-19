Трамп оголосив про історичний момент на переговорах із Путіним і Сі

У китайському Шеньчжені розпочалася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Очікується, що лідери обговорять війну Росії проти України, ситуацію навколо Ірану, міжнародну торгівлю, розвиток штучного інтелекту та питання ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією китайських державних медіа, на тристоронній зустрічі головує Сі Цзіньпін. Переговори відбуваються за участю керівників трьох держав, відносини між якими мають значний вплив на міжнародну безпеку та світову економіку.

На початку зустрічі Дональд Трамп звернувся до Путіна та Сі Цзіньпіна, наголосивши на історичному значенні переговорів. «Ми справді творимо історію», – заявив американський президент.

Водночас російський диктатор розпочав свій виступ зі згадки про події Другої світової війни та відповідальність трьох держав за міжнародну безпеку.

«Росія, Китайська Народна Республіка та Сполучені Штати Америки. Наші три держави – переможці у Другій світовій війні. І ми несемо спільну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки», – заявив Путін.

Раніше Трамп заявляв, що має намір обговорити це питання безпосередньо з Путіним і Сі Цзіньпіном. За словами американського президента, китайський лідер також зацікавлений у припиненні бойових дій.

Під час попередньої зустрічі із Сі Цзіньпіном Трамп наголосив, що Вашингтон і Пекін прагнуть сприяти завершенню війни.