Напруження у Східній Азії зростає: Японія виступила зі звинуваченнями Китаю

Японія звинуватила Китай у порушенні суверенітету Токіо

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи на Східноазіатському саміті в Камбоджі, звинуватив Китай у діях, що порушують суверенітет Токіо у Східно-Китайському морі. Про це пише Kyodo.

Видання уточнює, що, ймовірно, Кісіда мав на увазі заходи кораблів КНР у води поблизу островів Сенкаку (китайська назва Дяоюдао) – архіпелагу, приналежність якого заперечують Китай та Японія.

Японський лідер також заявив, що стабільність навколо Тайваню є важливим питанням, яке впливає на безпеку у регіоні.

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Як відомо, у серпні Китай у рамках навчань біля Тайваню випустив балістичні ракети, які впали на південний захід від острова Хатерума в архіпелазі Рюкю, який належить до японської префектури Окінава.

У липні Японія направила протест КНР у зв'язку із заходом двох китайських кораблів берегової охорони до вод поблизу архіпелагу Сенкаку. До цього міністерство оборони Японії повідомило, що китайський фрегат знаходився у «прилеглій зоні за межами японських вод».

Архіпелаг фактично контролюється Японією. Японський уряд стверджує, що острови є невід'ємною частиною території Японії з погляду історії та міжнародного права. Китай неодноразово офіційно заявляв, що архіпелаг Дяоюйдао і прилеглі до нього острови з найдавніших часів є китайською територією, і Пекін має незаперечний суверенітет над ними.