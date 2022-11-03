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КНДР запустила у бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету, яка вийшла з ладу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
КНДР запустила у бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету, яка вийшла з ладу
Південнокорейські військові також повідомили, що КНДР 3 листопада запустила дві балістичні ракети малої дальності
фото з відкритих джерел

Міжконтинентальна балістична ракета була запущена з району Сунань в Пхеньяні близько 7:40 ранку за місцевим часом

Сьогодні вранці, 3 листопада, Північна Корея запустила кілька ракет, в тому числі одну міжконтинентальну балістичну ракету, яка під час польоту зазнала невдачі. Про запуск повідомляє японська влада, пише Reuters.

Міжконтинентальна балістична ракета була запущена з району Сунань в Пхеньяні близько 7:40 ранку за місцевим часом. Вона пролетіла близько 760 км, а максимальна висота її польоту склала 1920 кілометрів. Вона потрапила в Японське море.

Неназване джерело в обороні Yonhap повідомило, що ракета, ймовірно, вийшла з ладу після відділення другого ступеня ракети. Офіційно Міністерство оборони Південної Кореї цього не підтвердило.

Японська влада спочатку заявила, що ракета пролетіла над країною, але пізніше уточнила, що цього не сталося.

Це був сьомий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети у 2022 році та перший з кінця травня. За даними Південної Кореї і США, Північна Корея провела в цьому році кілька невдалих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет.

Південнокорейські військові також повідомили, що КНДР 3 листопада запустила дві балістичні ракети малої дальності з Кечхона в провінції Південний Пхьонган о 8:39 ранку (2:39 за Гринвічем). Вони набрали висоту близько 70 км, а дальність їх польоту склала 330 км.

Нагадаємо, Україна відреагувала на масований запуск КНДР балістичних ракет

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Теги: Японія військові Північна Корея ракета влада

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