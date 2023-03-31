Орбан заявив, що ЄС готує миротворців в Україну. Кремль панічно відреагував

Дмитро Пєсков: «Якщо йдеться вже про серйозні переговори, то це потенційно надзвичайно небезпечне обговорення»

Розмови про ймовірність розміщення миротворців на території України перебувають лише на стадії можливого обговорення, а російська влада вже на це панічно відреагувала. Зокрема прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі вважають потенційно дуже небезпечною темою обговорення можливості розміщення миротворців в Україні. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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«Якщо йдеться вже про серйозні переговори, то це потенційно надзвичайно небезпечне обговорення. Ви знаєте, що подібні сили у світовій практиці зазвичай застосовуються за згодою обох сторін, у цьому випадку потенційно це дуже небезпечна тема, – сказав Пєсков.

Як раніше повідомлялося, великий друг Кремля, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країни ЄС близькі до обговорення теми надсилання миротворчих військ в Україну. За його словами, раніше цієї теми у розмовах європейські лідери уникали.