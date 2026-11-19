Під час тристоронніх переговорів у китайському Шеньчжені 18 листопада російський диктатор Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін з'явилися в краватках схожих червоно-бордових відтінків. Натомість президент США Дональд Трамп обрав яскраво-синю краватку, хоча напередодні носив червону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оприлюднені кадри зустрічі.

Як видно з кадрів переговорів, Путін обрав краватку холодного винного відтінку з пурпуровим полиском. Сі Цзіньпін з'явився в аксесуарі більш насиченого червоно-рожевого кольору. Водночас Трамп віддав перевагу яскравому кобальтово-синьому відтінку.

Журналісти звернули увагу, що краватки російського та китайського лідерів були схожими не лише за кольоровою гамою, а й за орнаментом. Подібні збіги в одязі Путіна та Сі Цзіньпіна траплялися й під час попередніх зустрічей.

Зокрема, 20 травня 2026 року обидва політики з'явилися на переговорах у Китаї в краватках червоно-бордових відтінків. Схожий вибір аксесуарів журналісти помітили й у березні 2023 року, коли Сі Цзіньпін прибув до Москви з державним візитом.

Подібність краваток могла бути результатом попереднього узгодження деталей зустрічі протокольними службами Росії та Китаю. Водночас підтверджень того, що вибір кольорів справді координували, немає.

Окрему увагу привернуло розташування політиків під час переговорів. На оприлюднених кадрах Путін перебував праворуч від Сі Цзіньпіна, тоді як Трамп розташувався ліворуч від китайського лідера.

Вибір краватки американського президента також відрізнявся від його попереднього образу. Якщо напередодні Трамп носив червоний аксесуар, то для тристоронніх переговорів обрав синій.

У політичній традиції США червоний колір асоціюється з Республіканською партією, представником якої є Трамп, а синій – із Демократичною партією. Однак достовірних відомостей про політичний підтекст вибору краваток учасниками зустрічі немає.

Нагадаємо, 18 листопада в китайському Шеньчжені розпочалися тристоронні переговори Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Серед заявлених тем зустрічі: війна Росії проти України, ситуація навколо Ірану, міжнародна торгівля, штучний інтелект та ядерна зброя.