Путін затвердив бюджет на 2025 рік. На оборону піде рекордна сума

Обидві палати російського парламенту вже також затвердили цей бюджетний пла

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про бюджет РФ на 2025 рік. Згідно з ним, близько третини державних коштів піде на оборону. Про це пише Associted Press із посиланням на сайт російського уряду.

Загалом доходи російського бюджету становитимуть понад 40 трильйонів рублів, передавало російське пропагандистське агентство ТАСС. З них 13,5 трильйона рублів (понад $145 млрд), або 32,5% бюджетних коштів, підуть на оборону. Це більше, якщо порівнювати з 2024 роком, коли на це виділили 28,3% бюджету.

Обидві палати російського парламенту вже також затвердили цей бюджетний план.

Видання зазначає, що рекордні витрати на армію були схвалені через прагнення Москви досягти перемоги у війні в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік. У 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з 2024 роком. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.