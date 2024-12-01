Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін затвердив бюджет на 2025 рік. На оборону піде рекордна сума

Наталія Антонюк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін затвердив бюджет на 2025 рік. На оборону піде рекордна сума
фото з відкритих джерел

Обидві палати російського парламенту вже також затвердили цей бюджетний пла

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про бюджет РФ на 2025 рік. Згідно з ним, близько третини державних коштів піде на оборону. Про це пише Associted Press із посиланням на сайт російського уряду.

Загалом доходи російського бюджету становитимуть понад 40 трильйонів рублів, передавало російське пропагандистське агентство ТАСС. З них 13,5 трильйона рублів (понад $145 млрд), або 32,5% бюджетних коштів, підуть на оборону. Це більше, якщо порівнювати з 2024 роком, коли на це виділили 28,3% бюджету.

Обидві палати російського парламенту вже також затвердили цей бюджетний план.

Видання зазначає, що рекордні витрати на армію були схвалені через прагнення Москви досягти перемоги у війні в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік. У 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з 2024 роком. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.

Теги: бюджет путін закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Путін затвердив бюджет на 2025 рік. На оборону піде рекордна сума
Путін затвердив бюджет на 2025 рік. На оборону піде рекордна сума
У Румунії проходять парламентські вибори
У Румунії проходять парламентські вибори
Фінляндія може замінувати кордон із Росією – Yle
Фінляндія може замінувати кордон із Росією – Yle
Байден зробив несподівану покупку у «чорну п'ятницю»
Байден зробив несподівану покупку у «чорну п'ятницю»
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
«Орєшнік» загрожує руйнівними наслідками для Європи – Washington Post
«Орєшнік» загрожує руйнівними наслідками для Європи – Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 грудня 2024
14K
Відома лікарка спрогнозувала, через скільки років зникнуть українці
9413
Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4522
ЗСУ відреагували заклик США знизити мобілізаційний вік

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Вчора, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua