Оборона, освіта, бізнес, пенсії. Що передбачає держбюджет на 2025 рік

Всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни

Верховна Рада 19 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік. Він спрямований на забезпечення комплексного підходу до підтримки пріоритетних сфер, розвитку критично важливих галузей та відновлення економіки в умовах війни. «Главком» аналізує головні зміни.

Рекордні витрати на оборону країни

У 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з 2024 роком. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.

Крім того, збільшуються видатки на озброєння та військову техніку. У 2025 році на це передбачено 739 млрд грн, що на 34,1 млрд грн більше, ніж у попередньому році. Це фінансування дозволить закупити новітні системи озброєння та здійснити технічне оновлення армії.

Окрему увагу приділено розвитку оборонної промисловості. Фінансування Мінстратегпрому зросте до 55,1 млрд грн. Це на 15,3 млрд грн більше, ніж у 2024 році, і такі кошти будуть використані на технологічне оновлення виробничих потужностей.

Зростання відбувається також у фінансуванні закупівлі безпілотників (БПЛА) – у 2025 році буде виділено 46,9 млрд грн, що на 3,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Підтримка ветеранів

На підтримку ветеранів війни у 2025 році передбачено 10,5 млрд грн, з яких 2,9 млрд грн спрямовано на фінансування фахівців із супроводу, 1,7 млрд грн – на ментальну, фізичну та психологічну реабілітацію і професійну адаптацію ветеранів, 348 млн грн – на програми Українського ветеранського фонду. У рамках PIM додатково виділено 4,9 млрд грн на Публічні інвестиційні проєкти, включаючи будівництво житла для ветеранів.

Освіта

На освіту заплановано спрямувати 198,9 млрд грн. Фінансування покриє видатки на зарплати вчителям у розмірі 103,2 млрд грн, 12 млрд грн на доплати вчителям, закупівлю підручників для школярів (1,4 млрд грн), гранти на вищу освіту – 28 млрд грн. У межах PIM додатково виділено 11,8 млрд грн на модернізацію та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів та облаштування укриттів для безпеки учнів.

Охорона здоров'я

Фінансування охорони здоров'я становитиме 217 млрд грн, що включає покриття витрат на програму медичних гарантій (175,5 млрд грн), закупівлю ліків та медичних виробів (11,8 млрд грн). У рамках PIM передбачено 5,6 млрд грн на оновлення медичних закладів, придбання обладнання та створення реабілітаційних центрів.

Соціальний захист

На соціальний захист громадян передбачено 420,9 млрд грн, що охоплює підтримку пенсіонерів (зокрема індексацію пенсій з 1 березня 2025 року), малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю. З них трансферти до Пенсійного фонду складуть 236,9 млрд грн, виплати пільг і субсидій – 42,3 млрд грн, а також додаткові кошти на соціальні програми у рамках публічних інвестицій (PIM) – 1,1 млрд грн, включаючи будівництво житла для багатодітних родин та розвиток соціальних послуг.

Підтримка громад

У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте порівняно з 2024 роком на 15% – з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн. Основний приріст забезпечать надходження від ПДФО, які збільшаться з 235,4 млрд грн до 280,9 млрд грн, а також додаткова дотація для місцевих бюджетів, яка зросте до 36,5 млрд грн, зокрема на підтримку деокупованих територій.

Базова дотація зросте до 25,5 млрд грн, а введення реверсної дотації дозволить ефективніше розподіляти ресурси.

Окрім цього, передбачено видатки з держбюджету на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій у розмірі 4,0 млрд грн, а також на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) – 1,0 млрд грн.

Культура та медіапростір

На підтримку культури та медіапростору передбачено 10,3 млрд грн. Фінансування охоплює збереження культурної спадщини, підтримку національних театрів та концертних організацій (2 млрд грн), а також проєкти з розвитку стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (4,1 млрд грн).

Наука

На фінансування науки передбачено 14,5 млрд грн, що спрямовано на підтримку дослідницьких проектів, модернізацію наукової інфраструктури та гранти для пріоритетних досліджень. Особливу увагу буде приділено розробкам у сфері оборонно-промислового комплексу та енергетичній безпеці.

Цифрова трансформація

На цифрову трансформацію пріоритетних галузей передбачено 4 млрд грн. Серед ключових проєктів – розвиток електронного урядування, розширення можливостей Порталу «Дія», інноваційні рішення для підвищення ефективності державних послуг та впровадження новітніх технологій у сфері безпеки.

Спорт

Фінансування спортивної галузі становитиме 5,7 млрд грн. Видатки спрямовані на підтримку олімпійського та паралімпійського руху, розвиток фізичної культури, а також підготовку спортсменів до міжнародних змагань.

Підтримка бізнесу

Для розвитку підприємництва в рамках програми «5-7-9%» передбачено 18 млрд грн. Це фінансування спрямоване на доступне кредитування малого та середнього бізнесу, що допоможе стимулювати економічне відновлення та зберегти робочі місця. На гранти для бізнесу передбачено 1,4 млрд грн, а на Фонд розвитку інновацій - 3 млрд грн.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаться на рівні 2024 року.

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2920 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до шести років – 2563 гривні;

дітей віком від шести до 18 років – 3196 гривень;

працездатних осіб – 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1600 гривні;

осіб, які втратили працездатність, – 2361 гривня;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, – 1600 гривень.

Уряд вирішив заморозити мінімальні зарплати. Документом пропонується установити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі - 8000 гривень;

у погодинному розмірі - 48 гривень

Субсидії

На субсидії на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачено 42,3 млрд грн.

Очікується, що ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,8 млн домогосподарствам.

Таким чином, кількість отримувачів субсидій та пільг скоротиться на 400 тисяч (на 12,5%). Загальна сума з бюджету буде менше на 15,2% (скорочення з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень).

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів.

Як повідомлялося, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Пріоритетом бюджету на 2025 рік є оборона та безпека України. Зокрема, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.