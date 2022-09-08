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Рейтинг Байдена продовжує відновлюватись: нове соцопитування

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рейтинг Байдена продовжує відновлюватись: нове соцопитування

Тепер Байден випереджає Трампа з найбільшим відривом за останні 6 місяців

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена продовжує відновлюватись після стрімкого падіння влітку. Нове опитування Yahoo News/YouGov свідчить, що зараз він випереджає колишнього президента Дональда Трампа в потенційному «матчі-реванші» 2024 року з найбільшим відривом від початку весни.

Опитування 1634 дорослих американців проводилося з 2 по 6 вересня – відразу після промови в прайм-тайм минулого четверга, в якій Байден назвав «Трампа і республіканців MAGA» «екстремістами», які «загрожують основам нашої республіки».

Опитування показало, що якби наступні президентські вибори відбулися сьогодні, 48% опитаних обрали б Байдена, тоді як за Трампа проголосували б 42%. 

Востаннє Байден випереджав Трампа в опитуванні Yahoo News/YouGov на 6 процентних пунктів або більше серед зареєстрованих виборців у березні 2022 року (Байден 47% проти Трампа 39%).

Серед можливих причин його зростання популярності – падіння цін на бензин і прийняття Закону про зниження інфляції, який, серед інших положень, знизить вартість ліків, що відпускаються за рецептом, електромобілів і сонячних батарей.

Справи у Демократичної партії, представником якої є Джо Байден, теж поліпшились: 45% зареєстрованих виборців кажуть, що віддали б свої голоси за кандидата в Конгрес від Демократичної партії у своєму окрузі, якби вибори відбулися сьогодні.  40% говорять, що обрали б кандидата від Республіканської партії.

Цей результат все ще не гарантує демократам перемогу на проміжних виборах до Конгресу в листопаді. Як правило, саме опозиційна, а не провладна партія отримує місця на проміжних виборах, оскільки її прихильники дужче мотивовані голосувати проти президента, на відміну від тих, хто підтримує політичну силу, що очолює Білий дім.

Водночас, накал пристрастей навколо двох топ-тем американської політики — заборони абортів та спроби Трампа скасувати результати виборів, можуть неабияк мобілізувати прихильників Байдена, стверджують експерти Yahoo News.

Теги: вибори партії Джозеф Байден Дональд Трамп

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