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Російські хакери здійснили масовану атаку на країну-члена НАТО

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Російські хакери здійснили масовану атаку на країну-члена НАТО

Кібератаці піддалися уряд і державні служби

Російські хакери здійснили масовану кібератаку на уряд і держслужби Чорногорії. В Агентстві національної безпеки країни вже заявили про «гібридну війну». Про це повідомляє Associated Press.

За словами міністра державного управління Мараса Дукаса, державна цифрова інфраструктура Чорногорії зазнала безпрецедентної кібератаки.

Частина послуг були тимчасово недоступні, їх відключили в рамках безпеки. При цьому в уряді запевнили, що безпека облікових записів громадян і компаній в безпеці.

Чорногорія вже повідомила своїм союзникам по НАТО про інцидент. Агентство нацбезпеки заявило, що країна «в даний момент знаходиться в стані гібридної війни».

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