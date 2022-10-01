Росію не переобрали до ради Міжнародної організації цивільної авіації

Росія не набрала достатньої кількості голосів для того, щоб залишатися частиною керуючої ради ІКАО

Росія не була переобрана до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) через її агресію проти України. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, Росія не набрала достатньої кількості голосів для того, щоб залишатися частиною керуючої ради ІКАО, до якої входять 36 держав.

У Reuters наголошують, що таке рішення було одним з жестів країн Заходу, які хочуть, щоб Росія понесла відповідальність за вторгнення в Україну.

ІКАО – спеціалізована установа ООН, яка встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності.

Раніше міністр транспорту Канади Омар Алгабра заявляв, що його країна виступатиме проти переобрання Росії до керівної Ради ІКАО.