Державна резиденція «Цілінь Шаньчжуан» у китайському Шеньчжені працює з 1997 року та використовується для офіційних прийомів, міжнародних переговорів і розміщення високопоставлених гостей

Заплановані на 19 листопада переговори президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна мають відбутися в державній резиденції «Цілінь Шаньчжуан» у китайському Шеньчжені. Цей комплекс використовують для офіційних прийомів і зустрічей високопоставлених іноземних гостей. У різні роки він ставав місцем перебування керівників держав та проведення закритих політичних переговорів. Про це повідомляє «Главком».

Резиденція розташована в північно-західній частині особливої економічної зони Шеньчженя на півдні Китаю. Комплекс працює з 1997 року та поєднує функції державної резиденції, готелю і майданчика для проведення офіційних заходів.

Назва «Цілінь Шаньчжуан» перекладається як «гірська садиба ціліня». Вона пов'язана з розташованою неподалік горою Цілінь, а також із міфічною істотою китайської культури, яку іноді називають китайським єдинорогом.

У традиційній китайській символіці цілінь асоціюється з довголіттям, добробутом і сприятливими подіями.

Комплекс складається з кількох вілл, зведених у європейському архітектурному стилі. На його території розташовано понад 20 ресторанів і більш як 20 конференц-залів, призначених для проведення переговорів, офіційних зустрічей та прийомів. Поблизу резиденції розташовані Лебедине озеро, поле для гольфа Сілі та Шеньчженьський парк дикої природи.

Історія комплексу пов'язана з низкою важливих дипломатичних подій. Зокрема, у 1997 році резиденцію готували до можливого прибуття тодішнього голови КНР Цзян Цземіня та прем'єра Державної ради Китаю Лі Пена напередодні передачі Гонконгу під суверенітет КНР.

У січні 2006 року в «Цілінь Шаньчжуан» зупинявся тодішній керівник Північної Кореї Кім Чен Ір. Його перебування стало одним із найвідоміших випадків використання комплексу для прийому іноземних високопосадовців.

Ще одна важлива подія відбулася у травні 2008 року. Тоді резиденція стала місцем закритих переговорів між представниками китайської влади та посланниками Далай-лами. Консультації стосувалися відносин Пекіна з тибетським духовним лідером.

Таким чином, обрана для зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна резиденція вже має досвід проведення дипломатичних заходів, зокрема переговорів із політично чутливих питань.

Нагадаємо, раніше «Главком» із посиланням на The New York Times повідомляв, що запланована на 19 листопада зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна навряд чи завершиться конкретними домовленостями щодо ключових міжнародних проблем.

Як зазначає видання, деякі експерти порівнюють майбутній саміт із Ялтинською конференцією 1945 року, під час якої керівники США, Великої Британії та Радянського Союзу обговорювали повоєнний устрій Європи.

Однак журналісти звертають увагу на суттєву різницю між цими подіями. Ялтинська конференція тривала вісім днів, протягом яких дипломати та військові працювали над підготовкою конкретних рішень. Натомість на переговори Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна, за попередньою інформацією, відведено приблизно годину.

За оцінкою The New York Times, цього часу навряд чи вистачить для узгодження складних міжнародних питань. Тому головним результатом зустрічі може стати спільна поява трьох лідерів перед камерами, а не досягнення масштабних політичних домовленостей.