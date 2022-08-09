Суд у США доручив арештувати літак російського олігарха вартістю $90 млн

Airbus A319-100 «підлягає вилученню та конфіскації на підставі порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей

Суд уповноважив Сполучені Штати заарештувати літак вартістю $90 млн, який належить російському олігарху, депутату держдуми Андрію Скочу. Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції США.

Як йдеться в заяві відомства, американська прокуратура отримала ордер на вилучення даного повітряного судна, яке «належить і контролює російський олігарх Андрій Скоч, який потрапив під санкції». Відповідний ордер видав Окружний суд США по Південному округу Нью-Йорка, який ухвалив, що Airbus A319-100 «підлягає вилученню та конфіскації на підставі порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей».

Суд у США доручив арештувати літак російського олігарха фото: justice.gov

Мін'юст США ввів санкції щодо Скоча ще в 2018 році, а в березні цього року знову вніс його до списку санкцій серед інших депутатів Держдуми. Як стверджує відомство, цей парламентар нібито є власником Airbus через низку «фіктивних компаній та трастів, пов'язаних із його романтичним партнером».