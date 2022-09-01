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Трас розповіла кому зателефонує в першу чергу, якщо стане прем'єром Британії

Альона Боженко
glavcom.ua
Трас розповіла кому зателефонує в першу чергу, якщо стане прем'єром Британії
Трас обіцяє одразу зателефонувати Зеленському, якщо стане прем'єром Британії
фото: PAP/Tomasz Gzell

Трасс зазначила, що хоче якомога швидше здійснити візит в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що свою першу телефонну розмову в разі обрання лідером Консервативної партії і главою уряду вона здійснить із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє LBC.

На прохання підтвердити правдивість повідомлень про те, що першим, кому Трасс зателефонує в разі обрання на посаду лідера консерваторів, стане президент Зеленський, вона відповіла: «Так».

Разом з тим Трасс зазначила, що хоче якомога швидше здійснити візит в Україну.

«Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони і далі будуть отримувати повну підтримку Сполученого Королівства, А я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тому я маю намір якомога швидше засвідчити це», – пояснила вона.

Проте точної дати візиту Трасс не назвала.

Нагадаємо, раніше Ліз Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона обійме посаду прем'єр-міністра. 

Як відомо, Трасс лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які мають вирішити, хто стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський

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