Кандидатка на пост прем'єр-міністра Британії готова натиснути на «ядерну кнопку»

Трасс готова застосувати ядерну зброю в разі потреби, якщо стане прем'єром

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка лідирує у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, під час дебатів заявила, що готова у разі потреби натиснути «ядерну кнопку». Про це повідомляє The Telegraph.

Ведучий спитав Трасс, що відчуватиме очільниця МЗС, якщо на посаді прем'єр-міністра їй потрібно буде застосувати ядерну зброю.

«Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це», – заявила Ліз Трасс.

Консервативна партія обирає нового лідера після відставки Бориса Джонсона з посади прем'єра. Лідер партії очолить уряд. Голосування триватиме з 4 серпня до початку вересня.

Минулого тижня Ліз Трасс суттєво випереджала свого опонента Ріші Сунака. За підсумками опитування від 18 серпня, її збиралися підтримати 66% членів Консервативної партії з тих, хто визначився з вибором, а Сунака – 34%.