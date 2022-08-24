Кандидатка на пост прем'єр-міністра Британії готова натиснути на «ядерну кнопку»
Трасс готова застосувати ядерну зброю в разі потреби, якщо стане прем'єром
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка лідирує у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, під час дебатів заявила, що готова у разі потреби натиснути «ядерну кнопку». Про це повідомляє The Telegraph.
Ведучий спитав Трасс, що відчуватиме очільниця МЗС, якщо на посаді прем'єр-міністра їй потрібно буде застосувати ядерну зброю.
«Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це», – заявила Ліз Трасс.
Консервативна партія обирає нового лідера після відставки Бориса Джонсона з посади прем'єра. Лідер партії очолить уряд. Голосування триватиме з 4 серпня до початку вересня.
Минулого тижня Ліз Трасс суттєво випереджала свого опонента Ріші Сунака. За підсумками опитування від 18 серпня, її збиралися підтримати 66% членів Консервативної партії з тих, хто визначився з вибором, а Сунака – 34%.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час свого виступу на Другому саміті перших леді та джентльменів пообіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.
Також Трасс має намір свій перший дзвінок на новій посаді здійснити президентові України Володимиру Зеленському.
Також глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс стала єдиним кандидатом у прем'єри Великобританії, яка заявила про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на G20. Інші кандидати на других теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з російським президентом.
Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.
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