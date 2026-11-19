Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені 19 листопада. Під час спілкування американський лідер назвав очільника Кремля своїм другом та заявив, що розраховує на позитивні результати переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео зустрічі.

На оприлюднених кадрах чути, як Трамп, відповідаючи на запитання про Путіна, називає російського диктатора своїм другом. «Хто це? Це мій друг!» – сказав американський президент.

Під час зустрічі Трамп також згадав про свої особисті відносини з російським лідером. За словами президента США, вони підтримують добрі стосунки протягом тривалого часу.

Зокрема, Трамп заявив, що має з Путіним «чудові стосунки протягом багатьох років». Американський президент також висловив сподівання, що їхні переговори принесуть «прекрасні результати».

Водночас глава Білого дому не уточнив, яких саме домовленостей очікує від зустрічі та чи стосуватимуться вони війни Росії проти України.

Крім того, Трамп анонсував ще одну зустріч із Путіним на полях саміту. Однак американський президент не пояснив, чи йдеться про продовження двосторонніх переговорів, чи про заплановану тристоронню розмову за участю голови КНР Сі Цзіньпіна.

Зустріч тривала майже годину. Як повідомляє прес-пул Білого дому, під час розмови російський диктатор заявив, що радий зустрічі з американським президентом.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що тристороння зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна викликала занепокоєння серед європейських дипломатів.

За інформацією видання, європейські посадовці побоюються, що під час переговорів за зачиненими дверима можуть обговорювати питання завершення війни проти України та майбутнього європейської безпеки без участі Києва.

Журналісти CNN зазначали, що напередодні саміту залишалося незрозумілим, які саме питання планують обговорити учасники та яких результатів вони прагнуть досягти.

Зазвичай переговори такого рівня передбачають тривалу дипломатичну підготовку, попереднє узгодження порядку денного та можливих домовленостей. Однак у випадку зустрічі Трампа, Путіна та Сі ситуація залишалася менш передбачуваною.

Серед можливих тем переговорів називали контроль над ядерними озброєннями та міжнародну безпеку. Водночас Трамп раніше згадував також Іран, війну проти України, американську компанію Nvidia та можливість зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.