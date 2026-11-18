Запланована на 19 листопада зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна в китайському Шеньчжені викликала занепокоєння серед європейських дипломатів. Посадовці побоюються, що під час переговорів за зачиненими дверима можуть обговорюватися питання завершення війни в Україні та майбутнього європейської безпеки без участі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Як пише видання, напередодні безпрецедентної тристоронньої зустрічі залишається незрозумілим, які саме питання обговорюватимуть її учасники та яких домовленостей вони прагнуть досягти.

Зазвичай саміти такого рівня передбачають тривалу дипломатичну підготовку, попереднє узгодження порядку денного та очікуваних результатів. Однак у випадку переговорів Трампа, Путіна та Сі ситуація залишається значно менш передбачуваною.

Серед основних тем називали нерозповсюдження ядерної зброї та забезпечення міжнародної безпеки. Водночас американський президент також згадував Іран, Україну, американську компанію Nvidia та можливість зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Видання зазначає, що відсутність конкретного порядку денного створила додаткову невизначеність щодо можливих результатів переговорів, особливо в контексті російсько-української війни.

Співрозмовники CNN серед європейських посадовців висловили занепокоєння через імовірний вплив Путіна та Сі Цзіньпіна на позицію Дональда Трампа.

Один із європейських чиновників на умовах анонімності заявив, що американський президент схильний орієнтуватися на позицію останнього співрозмовника. «Трамп слухає останню людину, з якою розмовляв, тому саме це визначатиме його заяви», – сказав посадовець.

Інший європейський дипломат висловив сумніви щодо позитивних результатів майбутнього саміту. «Важко уявити, що ця зустріч принесе щось хороше для європейської безпеки», – зазначив він.

Ще один високопоставлений європейський чиновник назвав сам факт проведення тристоронньої зустрічі небажаним для Європи. За його словами, вигляд спільного саміту Трампа, Путіна та Сі «звісно, жахливий для нас». Водночас він висловив менше занепокоєння можливістю укладення масштабної угоди між трьома державами.

Один зі співрозмовників CNN також назвав майбутню зустріч «мрією Путіна», оскільки вона дозволить російському диктатору знову продемонструвати свою присутність на найвищому рівні міжнародної дипломатії.

Видання звертає увагу, що сам факт участі Путіна в переговорах із президентами США та Китаю матиме для Кремля символічне значення незалежно від конкретних результатів.

Один із європейських посадовців навіть припустив, що для Трампа важливим питанням стане те, «хто стоятиме посередині на спільному фото великих хлопців».

Як зазначає CNN, найбільша небезпека для України полягає не в тому, що Київ та його європейські союзники погодяться з будь-якими рішеннями, ухваленими без їхньої участі.

Головне занепокоєння пов'язане з можливістю того, що Трамп під час закритих переговорів підтримає російське трактування ситуації на фронті або погодиться на пропозиції, вигідні Москві.

Видання припускає, що американський президент здатен змінити свою позицію під впливом особистого спілкування з Путіним і Сі Цзіньпіном. Це, своєю чергою, вплине на подальшу політику Вашингтона щодо завершення війни.

Попри загальні побоювання, частина європейських посадовців, із якими поспілкувалася CNN, зберігає надію на конструктивну роль Китаю в переговорах щодо України. Такі очікування пов'язані з припущеннями, що Сі Цзіньпін раніше намагався стримувати російські погрози застосування ядерної зброї.

Крім того, Китай утримався від відкритого повномасштабного постачання озброєння Росії та прагне зміцнювати свій міжнародний авторитет.

Водночас видання наголошує, що Пекін має власні стратегічні інтереси, які не завжди збігаються з інтересами України та її західних партнерів. Зокрема, Китай зацікавлений у збереженні Росії як важливого міжнародного союзника та не прагне її поразки у війні.

Додатковим чинником залишаються відносини між Пекіном і Вашингтоном. CNN зазначає, що дії Сполучених Штатів щодо Ірану та Венесуели, які підтримують зв'язки з Китаєм, також впливають на ширший міжнародний контекст майбутнього саміту.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Китаю офіційно оголосило про заплановану зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Переговори трьох лідерів мають відбутися 19 листопада в китайському місті Шеньчжень, де проходитиме саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)