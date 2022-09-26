У Фінляндії під час тестової експлуатації АЕС стався збій реактора
Третій реактор «Олкілуото-3» було виведено з режиму виробництва енергії
У Фінляндії внаслідок несправності на атомній електростанції «Олкілуото-3» третій реактор було виведено з режиму виробництва енергії. Про це повідомляє Yle.
За даними оператора скандинавського ринку електроенергії Nordpool, потужність реактора впала до нуля незадовго до 21:00 у суботу ввечері.
У компанії Teollisuuden Voima пояснили, що йдеться про несправність турбіни, яка є ключовим елементом виробництва електроенергії на АЕС.
Як нагадує видання, у серпні, через день після початку пробного запуску, на цій станції теж сталася відмова турбіни.
Планується, що випробування реактора АЕС на повну потужність стартують на початку жовтня. За планом, «Олкілуото-3» має розпочати регулярне виробництво електрики у грудні.
Коментарі — 0