У Фінляндії під час тестової експлуатації АЕС стався збій реактора

Третій реактор «Олкілуото-3» було виведено з режиму виробництва енергії

У Фінляндії внаслідок несправності на атомній електростанції «Олкілуото-3» третій реактор було виведено з режиму виробництва енергії. Про це повідомляє Yle.

За даними оператора скандинавського ринку електроенергії Nordpool, потужність реактора впала до нуля незадовго до 21:00 у суботу ввечері.

У компанії Teollisuuden Voima пояснили, що йдеться про несправність турбіни, яка є ключовим елементом виробництва електроенергії на АЕС.

Як нагадує видання, у серпні, через день після початку пробного запуску, на цій станції теж сталася відмова турбіни.

Планується, що випробування реактора АЕС на повну потужність стартують на початку жовтня. За планом, «Олкілуото-3» має розпочати регулярне виробництво електрики у грудні.