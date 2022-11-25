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У Сенаті закликали Байдена передати Україні дрони Grey Eagle

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
У Сенаті закликали Байдена передати Україні дрони Grey Eagle
Сенатори вважають, що надання Grey Eagle може змінити стратегічний хід війни на користь України Фото dev.ua

Законодавці вважають, що Україна повинна мати арсенал протидії іранським дронам, які отримала Росія

Група сенаторів закликала адміністрацію президента США Джо Байдена передати Україні ударні дрони Grey Eagle, які «можуть змінити стратегічний перебіг війни». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сенатори закликали Білий дім переглянути рішення не надавати Україні Grey Eagle — вони написали лист главі Пентагону Ллойду Остіну, де повідомили, що «довгострокова вигода від надання Україні Grey Eagle значна і може змінити стратегічний хід війни на користь України».

Лист підписали сенатори від Республіканської партії Джонні Ернст, Джеймс Інхоф, а також демократи Тім Кейн, Джо Манчін та Марк Келлі. Законодавці вважають, що Україна повинна мати арсенал протидії іранським дронам, які отримала Росія.

«Експлуатаційні характеристики цієї системи – доступність, летальність, живучість та можливість експорту – доповнюють існуючі системи озброєння, які використовуються українцями, і підвищать результативність українських військових», — йдеться у листі.

Сенатори також зазначили, що навчання українців на Grey Eagle займе 27 днів, а за їхньої допомоги Україна зможе атакувати російські кораблі в Чорному морі. У листі вони також просять Остіна до 30 листопада пояснити причини, чому США не повинні надавати Україні Grey Eagle.

«Успіхи України на полі бою обнадіюють, але намір Путіна завоювати всю Україну залишається незмінним. Своєчасне надання ефективної допомоги для стабілізації української оборони та забезпечення довгострокового опору майбутній російській агресії залишається актуальним», — написали вони.

Як повідомлялося, США після втручання Китаю заборонили Польщі передати Україні радянські МіГ-29 в обмін на обіцянку Пекіна «знешкодити ядерну загрозу Путіна».

Теги: озброєння росія Україна США Сенат США

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