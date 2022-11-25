Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів – The Spectator 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів – The Spectator 
Польща могла б передати МіГ-29 для ЗСУ 
фото з відкритих джерел

Китайські генерали пообіцяли стримати ядерні погрози Путіна 

США після втручання Китаю заборонили Польщі передати Україні радянські МіГ-29 в обмін на обіцянку Пекіна «знешкодити ядерну загрозу Путіна». Як пише британський журналіст Овен Метьюз у публікації для The Spectator, про домовленості США та Китаю йому повідомили інформовані джерела. Річ іде про пропозицію Польщі у перші дні війни. 

Польща запропонувала передати Україні свої винищувачі, у Вашингтоні спочатку погодилися, але через день, 8 березня, різко змінили свою позицію. Китайське джерело журналіста стверджує, що позиція Пентагону змінилася після неофіційних контактів з Китайською визвольною народною армією. Сторони нібито таємно домовилися, що США відхилять пропозицію Польщі щодо винищувачів для України, а «пекінські генерали зроблять усе можливе, щоб знешкодити ядерну загрозу Путіна в найближчому майбутньому».

«Це спрацювало. США вирішили, що постачання винищувачів зайдуть надто далеко», – сказало джерело.

Нагадаємо, що Польща пропонувала передати Україні від 26 до 33 своїх винищувачів МіГ-29. Їх випустили 1980 роки для ВПС Східної Німеччини. 2003 року літаки передали Польщі за символічну суму в один євро кожен.

8 березня стало відомо про готовність уряду Польщі передати в розпорядження Сполучених Штатів Америки всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна. Водночас Польща закликала США на заміну надати їй старі літаки з відповідними експлуатаційними можливостями. У заяві також говорилося, що польський уряд закликає чинити так само і інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.

Натомість у Пентагоні назвали необґрунтованою ініціативу Польщі дати у розпорядження Сполученим Штатам свої МіГ-29, щоб надалі уможливити передачу цих винищувачів Україні.

Перед тим The Washington Post у своїй редакторській статті заявляло про те, що Байден особисто наклав вето на передачу Польщею для ЗСУ винищувачів МіГ-29, щоби не провокувати Путіна.

У травні в Пентагоні, відповідаючи на запитання преси, чому припинилися публічні дискусії щодо передачі Україні винищувачів, заявили, що наразі ЗСУ потребують іншого озброєння. Зокрема, далекобійної артилерії для битви за Донбас. 

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни. 

Читайте також: Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
Теги: Китай журналіст Донбас США озброєння Україна Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митники склали протокол про порушення митних правил
Одеські митники вилучили літак, який везли до Молдови (фото)
18 листопада, 17:21
Дані передані Варшаві та Альянсу, але хто запустив ракету, не повідомляється
Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі – CNN 
16 листопада, 06:11
Болгарія засекретила інформацію щодо озброєння для України
Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні
20 листопада, 05:19

Політика

Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів – The Spectator 
Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів – The Spectator 
Генсек НАТО зробив заяву, як Альянс збирається допомогти прискорити поразку Путіна
Генсек НАТО зробив заяву, як Альянс збирається допомогти прискорити поразку Путіна
Куратор псевдореферендумів на окупованих територіях позбувся посади – ЗМІ
Куратор псевдореферендумів на окупованих територіях позбувся посади – ЗМІ
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
Британія відмовляється від китайських камер спостереження на урядових об’єктах
Британія відмовляється від китайських камер спостереження на урядових об’єктах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
134K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
80K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
50K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
33K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
27K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту