Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів – The Spectator 

Китайські генерали пообіцяли стримати ядерні погрози Путіна

США після втручання Китаю заборонили Польщі передати Україні радянські МіГ-29 в обмін на обіцянку Пекіна «знешкодити ядерну загрозу Путіна». Як пише британський журналіст Овен Метьюз у публікації для The Spectator, про домовленості США та Китаю йому повідомили інформовані джерела. Річ іде про пропозицію Польщі у перші дні війни.

Польща запропонувала передати Україні свої винищувачі, у Вашингтоні спочатку погодилися, але через день, 8 березня, різко змінили свою позицію. Китайське джерело журналіста стверджує, що позиція Пентагону змінилася після неофіційних контактів з Китайською визвольною народною армією. Сторони нібито таємно домовилися, що США відхилять пропозицію Польщі щодо винищувачів для України, а «пекінські генерали зроблять усе можливе, щоб знешкодити ядерну загрозу Путіна в найближчому майбутньому».

«Це спрацювало. США вирішили, що постачання винищувачів зайдуть надто далеко», – сказало джерело.

Нагадаємо, що Польща пропонувала передати Україні від 26 до 33 своїх винищувачів МіГ-29. Їх випустили 1980 роки для ВПС Східної Німеччини. 2003 року літаки передали Польщі за символічну суму в один євро кожен.

8 березня стало відомо про готовність уряду Польщі передати в розпорядження Сполучених Штатів Америки всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна. Водночас Польща закликала США на заміну надати їй старі літаки з відповідними експлуатаційними можливостями. У заяві також говорилося, що польський уряд закликає чинити так само і інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.

Натомість у Пентагоні назвали необґрунтованою ініціативу Польщі дати у розпорядження Сполученим Штатам свої МіГ-29, щоб надалі уможливити передачу цих винищувачів Україні.

Перед тим The Washington Post у своїй редакторській статті заявляло про те, що Байден особисто наклав вето на передачу Польщею для ЗСУ винищувачів МіГ-29, щоби не провокувати Путіна.

У травні в Пентагоні, відповідаючи на запитання преси, чому припинилися публічні дискусії щодо передачі Україні винищувачів, заявили, що наразі ЗСУ потребують іншого озброєння. Зокрема, далекобійної артилерії для битви за Донбас.

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.