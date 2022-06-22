Велика Британія відмовила у візах російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ

Сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться у Бірмінгемі 2-6 липня 2022 року

Британія не відкрила російській делегації візи для участі у липневій сесії Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров, передають російські ЗМІ.

Усі члени російської делегації перебувають у списку санкцій Британії. За словами Джабарова, делегати «своєчасно запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та вирішити питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в'їзних віз до Британії».

«Британія не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну».

«Нами отримано по суті обурливу відповідь про те, що уряд Британії – дослівно – не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну», – заявив Джабаров.

29-та щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться у Бірмінгемі 2-6 липня 2022 року.

Раніше МЗС Британії запровадило санкції щодо 386 депутатів Держдуми РФ за визнання самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», зазначивши, що це стало приводом для початку повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова.