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    Економіка та фінанси

    Велика Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова

    Слідом за США і ЄС Лондон також запровадив обмеження щодо родичів кремлівської верхівки - Велика Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова
    Слідом за США і ЄС Лондон також запровадив обмеження щодо родичів кремлівської верхівки
    фото з відкритих джерел

    Усі активи підсанкційних осіб, що знаходяться в Британії, будуть заморожені

    Велика Британія ввела санкції проти двох дочок президента РФ Володимира Путіна. Також до списку санкцій потрапила дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Про це повідомляє пресслужба МЗС Великобританії.

    У МЗС заявили, що Катерині Тихоновій, Марії Воронцовій і Катерині Винокур буде заборонений в'їзд на територію Сполученого Королівства, а також всі їхні активи, що знаходяться в Британії, будуть заморожені.

    «Наш безпрецедентний пакет санкцій б'є по еліті та їхніх сім'ях, в той час як російська економіка деградує в масштабах, яких Росія не бачила з часів розпаду Радянського Союзу. Але ми повинні зробити більше», – заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

    Нагадаємо, кілька днів тому США запровадило новий пакет санкцій. Під них потрапили доньки Путіна і Лаврова та кремлівські посадовці.

    Також сьогодні ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії.

    Раніше Британія заморозила активи «Сбербанку» та ввела санкції проти ще восьми росіян.

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    Теги: МЗС ЄС росія окупанти США економіка санкції війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Велика Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова